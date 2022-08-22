Plácido Domingo rompe el silencio sobre acusaciones en su contra.

Plácido Domingo se deslindó de la secta a la que había sido vinculado.

Desde luego que yo no tengo que ver en eso

Así de contundente y directo, fue como Plácido Domingo rompió el silencio deslindándose de la tremenda polémica en la que está envuelto por su vinculación con la llamada secta de Villa Crespo.

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A cuyos dirigentes se acusa de someter, manipular, desfalcar y, hasta prostituir a sus miembros bajo la fachada de la escuela de yoga de Buenos Aires, fundada hace más de 30 años.

La vinculación surgió, debido a la filtración de unos audios en los que el tenor español habría pactado un encuentro sexual con una mujer de apodo Mendi, ligada al fundador de la secta Juan Percowicz de 84 años de edad y quien figura entre los principales detenidos por las autoridades argentinas.

Cuando salgamos de la cena, pues digamos, venimos separados y después lo hacemos así porque ellos, mis agentes y todo van a subir a la habitación en cuanto yo suba… Y ya después, pues cómo está en el mismo piso, yo estoy en el 500…

Placido Domingo rompe el silencio sobre las acusaciones.

Tras un concierto en la Arena Monterrey, ofrecido este fin de semana, Plácido abordó el tema en exclusiva frente a nuestras cámaras y, aunque no negó que era su voz la que se escucha en los audios, se dijo usado por quienes consideraba amistades de mucho tiempo atrás.

Bueno, han visto que todo está comprobado, que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo de amigos que consideraba músicos y que estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que no tengo nada que ver en eso

En otros temas, Placido se dijo agradecido con el público mexicano por siempre manifestarle apoyo.

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