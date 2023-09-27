La razón por la que te debes bañar luego de tener relaciones sexuales.

Tomar medidas de autocuidado y prevención antes y después de tener intimidad es algo fundamental. Desde una comunicación asertiva con acuerdos con tu pareja, la selección de los métodos anticonceptivos a utilizar y hasta la higiene son clave para llevar una vida sexual saludable. Al respecto, suele comentarse que te debes bañar luego de tener relaciones sexuales. Pero, ¿los beneficios de esto son reales o se trata de un mito?

Si bien es cierto que se le debe prestar mucha atención a la higiene del área genital y bucal en mujeres y hombres, no existe ningún estudio médico que señale que te debes bañar luego de tener relaciones sexuales. Aunque hay algunas personas que prefieren hacerlo para sentirse más limpias o poder dormir más relajadas, lo cual también es válido. Al final, es decisión de cada individuo y pareja.

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¿Cómo te debes bañar luego de tener relaciones sexuales?

A pesar de que no necesariamente te debes bañar luego de tener relaciones sexuales, un artículo especializado en WebMD sugiere que si eres mujer y tiendes a ducharte luego de la intimidad, lo mejor es lavar por fuera tus genitales con agua tibia. En caso de ser hombre y tener prepucio, la manera de higienizar esta área es retirándolo suavemente y lavarlo por debajo.

Dicho artículo también recomienda no recurrir a las duchas vaginales ni a productos comerciales fabricados para usarse dentro de la vagina; ya que, alteran el equilibrio de las bacterias y se generan infecciones.

Contrario a la idea de que te debes bañar luego de tener relaciones sexuales, hay algunas acciones de prevención que sí son obligatorias y estas son:



Lavarse las manos antes y después de tocar los genitales y fluidos de la pareja.

No usar tampones, perfumes, jabones o aerosoles o cualquier otro material o sustancia que pueda generar infecciones vaginales.

Mejor usar ropa interior de algodón y no ropa holgada que pueda fomentar la aparición de hongos o bacterias debido a la humedad.

Higienizar adecuadamente los juguetes sexuales antes y después de utilizarlos.

Hidratarse con agua para orinar luego de tener relaciones sexuales es una medida que sirve para prevenir que bacterias queden dentro de la uretra.

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