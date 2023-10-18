¿Por qué es malo comer pan blanco?

El pan es un alimento al que nadie se puede resistir, es por eso que forma parte de la dieta de muchas familias mexicanas; sin embargo, existe un gran debate en torno a si es bueno o malo para la salud, específicamente el pan blanco.

El pan blanco es perfecto para acompañar los alimentos, incluso para comer sándwiches o comerlo con café, leche o alguna otra bebida caliente. Desde hace muchos años, el pan es considerado como una bendición y es señal de abundancia, pero ¿qué tan bueno es para la salud?

Te puede interesar: ¿Qué es más saludable: pan o tortilla de harina?

El pan blanco suele tener menos contenido de nutrientes y fibra, en comparación con el integral o el multigrano, es por eso que en cuestión nutrimental no es la mejor opción para una buena alimentación.

También te puede interesar: ¿Cómo bajar de peso en una semana sin dar rebote?

¿Qué tan bueno es comer pan blanco?

La nutricionista Blanca, mejor conocida en redes sociales como “@blancanutri”, emitió una advertencia sobre el pan blanco. “Recordatorio: Comer pan blanco es como tomar azúcar”. En su publicación menciona que el pan se elabora con harinas refinadas y su nutriente principal es un hidrato de absorción rápida que se transforma en azúcar.

Anteriormente, el proceso de fermentación del pan permitía que las bacterias descompusieran gran parte de los hidratos de carbono y gluten presentes, volviéndolo más digestible. Es por eso que el pan integral es más saludable, ya que no genera picos de azúcar en la sangre, además de que le aporta muchos nutrientes a nuestro cuerpo, como fibra, proteínas, vitaminas B y E, floato, hierro y magnesio.

Te puede interesar: ¿Cómo bajar de peso sin hacer dieta?: Consejos efectivos.

¿Qué provoca comer pan planco? El consumo diario de pan blanco puede provocar picos de azúcar en la sangre, aumentado el riesgo de padecer obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes, ya que se convierte rápidamente en glucosa. Además de eso, puede generar el síndrome del intestino irritable o inflamación intestinal.

En contraparte, el pan integral ofrece múltiples beneficios a nuestro organismo porque mejora el tránsito intestinal, controla los niveles de azúcar y nos ayuda a mantener nuestro peso.

