En el mundo de las relaciones de pareja, el amor es crucial, pero no siempre asegura la estabilidad. Una vez que se supera la etapa de “luna de miel”, se necesita más que solo un fuerte sentimiento para que la conexión perdure. Así lo explica la psicóloga Laia Sabaté, quien explora por qué las parejas se separan cuando todavía están enamoradas en un reciente vídeo de TikTok. Su análisis revela que, a pesar del vínculo emocional profundo, las diferencias personales y los objetivos de vida divergentes pueden llevar a la ruptura.

¿Es realmente suficiente el amor en una relación?

Laia Sabaté formula una pregunta fundamental: “¿Por qué una pareja que se ama profundamente decide separarse de repente?”. Muchas veces, se piensa que la felicidad y el amor son suficientes para mantener una relación. No obstante, la psicóloga advierte que esta creencia puede ser engañosa “el amor es un ingrediente esencial, pero no el único”. Aunque es comprensible querer creer que este sentimiento puede superar cualquier dificultad, la realidad muestra que hay factores capaces de desestabilizar incluso las relaciones más cariñosas.

¿Por qué las personas se separan cuando todavía se aman?

Uno de los factores clave que contribuyen a las separaciones es la evolución natural de las prioridades y deseos individuales. A medida que las personas crecen y cambian, sus objetivos de vida pueden divergir. Sabaté explica que, aunque una pareja puede tener un fuerte amor, esto no garantiza que ambos sigan buscando lo mismo.

Por ejemplo, una pareja que se unió a los 20 años puede encontrarse en una encrucijada a los 35, cuando uno de los dos desea tener hijos y el otro no. Esta discrepancia puede convertirse en un punto crítico para la relación.

La psicóloga también menciona que, a menudo, las parejas se quieren más después de varios años juntos. Sin embargo, con el tiempo, es probable que sus metas y deseos ya no coincidan como al principio. Este cambio en la alineación de objetivos puede hacer que, a pesar del amor, la relación se vuelva insostenible. La clave está en la disposición de las personas para adaptarse y encontrar un terreno común que respete sus deseos individuales.

¿Es saludable depender únicamente del amor?

Sabaté concluye que depender únicamente del amor para sostener una relación no es saludable. El amor debe ser parte de una relación, pero no su única base. La capacidad de alinear objetivos y deseos a lo largo del tiempo es fundamental para el éxito de una relación. Si las parejas no logran encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones individuales y su conexión emocional, es probable que enfrenten serias dificultades.