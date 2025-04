¿Por qué Susana Zabaleta tiene miedo de conocer a la mamá de Ricardo Pérez?

Gracias a su talento, belleza y carácter, Susana Zabaleta , ha logrado consolidar su carrera como cantante a lo largo de los años. Con su potente voz ha destacado en escenarios, tanto en presentaciones individuales como en los grandes duetos en los que ha participado, además de su presencia en el teatro musical.

A pesar de haberse mantenido alejada de polémicas durante gran parte de su carrera, hace un año Susana se convirtió en tema de conversación tras confirmarse su relación con el comediante Ricardo Pérez. Lo que provocó revuelo fue la diferencia de 30 años entre ella y el presentador de “La Cotorrisa”.

Así comparte su amor por Ricardo Pérez en Instagram

Por lo general, la musa de Armando Manzanero ha sido reservada sobre su vida personal, especialmente sobre detalles de su nueva relación. Sin embargo, no es algo que oculte, de hecho en su cuenta de Instagram aprovecha para compartir con sus seguidores la relación de cariño y respeto que ha formado con Ricardo.

No obstante, en los espacios donde se siente más cómoda, ha admitido que esta relación también ha despertado algunas inseguridades. El vínculo comenzó a finales de 2023 y se consolidó durante un viaje a Japón. Según Susana, durante este viaje recibió un trato y atención especial de Ricardo, lo que hizo que se enamorara completamente de él.

¿Por qué Susana Zabaleta aún no conoce a la mamá de Ricardo Pérez?

Aunque su relación ha crecido y se ha fortalecido con el tiempo, Susana Zabaleta reveló en una entrevista para el podcast “Pinky Promise” que aún no conoce a la mamá de Ricardo Peréz. El programa conducido por Karla Díaz desarrolló una atmósfera íntima donde la cantante se sintió con mayor libertad para hablar sobre su relación, al grado de confesar que no ha tenido ese encuentro porque es una situación que le intimida.

Entre risas y un poco de nerviosismo, Zabaleta respondió con sinceridad que todavía no ha tenido ese encuentro con la madre de Ricardo, debido a que le genera mucha vergüenza dar ese paso. De manera más profunda explicó que, al ser madre, entiende lo complicado que puede ser para una madre aceptar que su hijo sostenga una relación con alguien que le lleva varios años. Al respecto, Susana comentó:

“No la conozco porque me da mucha pena. Ay, no sé... mira, al papá lo conozco muy bien, y todo está muy bien, pero a la mamá no. Pero, a ver, yo tengo un hijo. Me llega una vieja 30 años mayor y la mato. Me la como. La mamá es la mamá”.