Portal 9/9: cómo manifestar abundancia y cerrar ciclos este día

Hoy no es una fecha más en el calendario ya que para el mundo esotérico, es una de las fechas más poderosas del año. El portal 9/9 para la astrología y numerología, representa el cierre de ciclos como así también la oportunidad de entrar en una etapa de abundancia y transformación.

Decimos que es una fecha poderosa debido a que hablamos de un triple 9 (9/9/2025=9). Hoy se presenta una vibración que actúa como un vórtice energético que es capaz de llevarte al siguiente nivel en tu camino espiritual y material.

¿Por qué el portal 9 tiene gran poder según la numerología?

Para la numerología, el número 9 es el último digito antes de regresar al 1, ante esto es que simboliza conclusión, sabiduría y trascendencia espiritual. Es el número del logro espiritual, de la compasión universal y de la elevación de la conciencia.

Además también el 9 es una representación entre lo humano y lo divino. Nos recuerda que todo cierre es una apertura a un nuevo ciclo. Vibrar en su energía nos impulsa a soltar lo que ya cumplió su ciclo y prepararnos para algo más elevado.

¿Qué es el portal 9/9 y por qué este año es tan especial?

El portal energético 9/9 es una alineación numérica que funciona como un momento de activación cósmica. Este año será aún más significativo porque vivimos un triple 9:

Día: 9

Mes: 9

Año 2025 = 9 (2+0+2+5)

Esto es lo que lo convierte en el cierre de un ciclo de nueve años que inicio en el 2017. Todo lo aprendido, sanado y experimentado en este tiempo llega a su culminación.

Para prepararte en este portal lo que debes hacer es lo siguiente:

Visualiza tus metas

El portal 9/9 funciona como un cheque en blanco del Universo. Es el momento ideal para visualizar tus metas y confiar en que mereces lo mejor. Tienes que evitar pensamientos de escasez como “no puedo” o “no lo merezco” y reemplázalos con afirmaciones de poder.

Suelta lo viejo

Para esto puedes escribir en un papel las creencias que te bloquean como miedos al fracaso, dudas sobre el amor o limitaciones económicas y luego quema ese papel, visualizando cómo desaparecen de tu vida.

Sé agradecido

También es importante que seas agradecido durante este portal porque tiene un poder multiplicador. No basta con decir “gracias”, sino sentir físicamente la gratitud en cada célula.

El 9 de Septiembre es uno de los portales más fuertes de este año,(día 9, mes 9, año 9) con el Sol ☀️ Unido al Nodo Sur, el portal funciona como una especie de puerta de limpieza kármica, un “reset” que ayuda a soltar patrones que atan al pasado. pic.twitter.com/CHT4qJWZ9G — Matias (@Lodicelaluna) September 4, 2025

Reconoce la abundancia que ya existe en tu vida: desde el café de la mañana hasta tu capacidad de respirar.

Por último puedes realizar un sencillo ritual con el que podrás cerrar ciclos. Haz lo siguiente:

