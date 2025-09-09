¿Te acuerdas? Así fue el paso de Alfredo Adame por Abandonados, otro reality de TV Azteca

Alfredo Adame, la primera celebridad confirmada para La Granja VIP , no es un extraño en el mundo de los realities: en el 2022, el querido “Golden boy” ganó el primer lugar en Soy famoso: ¡Sáquenme de aquí! , y 2 años después volvió a probar suerte en otra producción de TV Azteca muy exitosa, aunque en esta ocasión la historia no fue la misma.

¿Cómo le fue a Alfredo Adame en la segunda temporada del reality Abandonados?

En el 2024, Alfredo Adame sorprendió en el mundo del entretenimiento cuando se confirmó su integración al reality show Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón, un reto en el que tuvo que poner a prueba sus habilidades como viajero al lado de la actriz Jessica Díaz en un terreno totalmente desconocido.

La barrera del idioma, carreras en donde cada segundo contó, una cantidad pequeña para trasladarse por Tailandia y Malasia, así como muchísima aventura, formaron parte de los ingredientes de Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón, un programa en el que las celebridades afrontaron condiciones extremas.

Sin teléfono celular y con sólo 20 pesos disponibles en moneda local que podían gastarse en todo menos en transporte y hospedaje, tanto Alfredo Adame como Jessica Díaz hicieron uso de todas sus habilidades y carisma para conseguir que los locales de Tailandia y Malasia los ayudaran.

Lamentablemente, Alfredo Adame no se llevó el premio final en aquella ocasión ya que salió eliminado junto con su compañera el 11 de octubre del 2024; sin embargo, el “Golden boy” se mostró satisfecho con la experiencia ya que su desempeño fue muy bueno, aunque no tanto como para llegar a la final.

Con una victoria y una eliminación en realities de TV Azteca, el panorama luce bastante parejo para Alfredo Adame en La Granja VIP , una producción en donde de nuevo pondrá todas sus habilidades al límite.

¿Alfredo Adame está listo para La Granja VIP?