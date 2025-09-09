“Vuela alto mi bebé": una campeona de Exatlón atraviesa una dolorosa pérdida

En la vida de los atletas también hay momentos que van más allá de los circuitos, las competencias y las medallas. Aidée Hernández, una de las figuras más queridas de Exatlón México, ganadora en la segunda entrega de la competencia, compartió recientemente un momento de profunda tristeza que conmovió a sus seguidores y a la comunidad deportiva.

¿Cuál fue la noticia que compartió Aidée Hernández, campeona de Exatlón México?

A través de sus redes sociales, la deportista de alto rendimiento reveló que se despidió de Toby, su mascota e inseparable compañero durante más de una década.

Toby fue parte fundamental de su historia familiar. Aidée compartió cómo fue que él llegó a sus vidas en 2004, cuando lo encontraron abandonado en una carretera. Desde entonces, se convirtió en parte del hogar, al acompañarla durante 14 años hasta 2018, cuando su hermana se lo llevó a Estados Unidos para que viviera junto a sus sobrinos.

La noticia del fallecimiento de Toby fue acompañada por un emotivo mensaje en el que la atleta expresó el dolor de despedir a alguien que, más que un perro, representaba un lazo emocional muy fuerte.

Aidée Hernández compartió la triste noticia en sus historias de Instagram

¿Por qué Toby fue tan importante en la vida de Aidée?

Toby llegó a la vida de Aidée cuando ella aún era una adolescente. A lo largo del tiempo, se convirtió en su compañero constante, en esos momentos previos a que su carrera deportiva despegara. Vivió con ella en Guadalajara y fue testigo silencioso de sus logros y dificultades.

Cuando ella se integró a Exatlón México, ya no vivía con Toby, pero muchos de sus seguidores antiguos recordaban al perrito por las fotos que compartía antes de ser conocida a nivel nacional. Era parte de su historia íntima, de su crecimiento personal y familiar.

Aidée lo recordó con cariño como un perrito que pasó de la calle a convertirse en ciudadano americano, haciendo referencia al giro que dio su vida al mudarse con su hermana a Estados Unidos.

Aidée Hernández compartió momentos con su querido Toby

¿En qué temporada de Exatlón México participó Aidée Hernández?

Aidée Hernández fue una de las protagonistas de la segunda temporada de Exatlón México, que se emitió en 2018. Formó parte del equipo de los Contendientes, también conocido como el equipo azul. Con tan solo 24 años, se destacó por su disciplina y su gran desempeño, cualidades que la llevaron a convertirse en la ganadora de la rama femenil de la competencia.