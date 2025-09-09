Esta fue la última publicación de Natalia Rae antes de morir

El pasado 3 de septiembre se confirmó la muerte de la actriz de cine para adultos Natalia Rae. El dolor por su partida fue informada por su hermana en sus redes sociales, mismas plataformas utilizadas por la también modelo para dar a conocer una buena noticia.

Natalia Rae tenía 33 años de edad y se encontraba vacacionando en Costa Rica cuando sufrió un accidente. Sus allegados informaron que la actriz se había herido una pierna por lo que estaba en un hotel descansando, pero lamentablemente fue su hermana quien confirmó su fallecimiento.

¿De qué murió Natalia Rae?

Aunque la triste noticia recién tomó estado público este martes cuando la prensa internacional se hizo eco del posteo de su hermana, la muerte de Natalia Rae ha dejado muchas dudas entre sus seguidores. Fue en su cuenta personal de X que su hermana dio a conocer su deceso:

This 👏🏼is going to be EPIC! 👏🏼🤤 https://t.co/xpEyz6kdla — Natalia Rae 🐾 (@Natalia_Rae_) September 1, 2025

“Mientras estaba de vacaciones, disfrutando de su vida como siempre, mi hermana, mi luz, falleció”, señala el posteo en donde se indica que quien lo escribió fue la hermana de Natalia Rae. Aunque no hay mayores detalles por los cuales se produjo su muerte, la familia de la actriz comenzó una campaña en GoFundMe para recaudar dinero que les permita repatriar su cuerpo a Estados Unidos.

¿Cuál fue la última publicación de Natalia Rae?

El posteo de la hermana de Natalia Rae impactó fuertemente entre los seguidores de la actriz que no tardaron en dejarle sus mensajes de dolor. Su repentina partida ahora se lleva todas las miradas en redes sociales y medios de comunicación, mientras que entre sus publicaciones se destaca la última que realizó.

Natalia Rae escribió en X "¡Esto va a ser épico!” en relación a una publicación que había hecho la creadora de contenido para adultos Emma Starseed. "¡Estás invitado al campamento de verano Fiesta en la piscina de tus sueños! ¡Con seis consejeros de campamento! ¡Nos vemos el 7 de septiembre en MFC!”, señala el anuncio de Emma Starseed por el que la actriz había demostrado tanto entusiasmo.