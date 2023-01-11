Preliminar Miss Universo: Esto es lo que debes saber.

Estamos a pocos días de poder conocer a la nueva ganadora del certamen de belleza Miss Universo, el cual se va a realizar el próximo 14 de enero en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, donde las mujeres más bellas del planeta buscan ser la reina.

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Sin embargo, para poder definir a la nueva Miss Universo se tiene que hacer un largo proceso, mismo que arranca el día de mañana con el preliminar.

Este evento va a ser transmitido internacionalmente por medio del canal de YouTube de Miss Universo, donde vamos a poder ver varios de los nuevos cambios que tiene el certamen de belleza.

¿Cuáles son los cambios que tiene Miss Universo? La nueva dueña del certamen de belleza, Anne Jakrajutatip, ha decidido cambiar las reglas del juego para esta edición.



Por tal motivo, ahora se va a eliminar el top 20 de participantes y será sustituido por un top 16. Para poder llegar a este número de participantes, las aspirantes deben tratar de impresionar a los jueces en la noche preliminar de Miss Universo.

Para ello, las candidatas van a desfilar en traje de baño, traje de noche y con un traje típico inspirado en las tradiciones de su país.

De acuerdo con las nuevas reglas, cada continente va a tener cuatro representantes en la fase final, para poder dar un top 16. Sin embargo, esto puede variar, ya que por primera ocasión una de las finalistas va a ser elegida por el voto del público.

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También, vamos a tener el regreso del título de Miss Simpatía, Miss Fotogénica y un reconocimiento especial para la aspirante que mejor modele el traje de baño.

Sin duda, son grandes cambios en el concurso de Miss Universo, por lo que no te puedes perder la transmisión el próximo sábado 14 de enero por la señal de Azteca UNO.

