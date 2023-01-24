Shanik Aspe y Mauricio Odiardi volverán a ser papás.

Este martes tuvimos un enlace en exclusiva con Shanik Aspe, quien nos reveló que va a ser madre por segunda ocasión junto a su marido, Mauricio Odiardi.

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Feliz de compartir con ustedes que nuevamente voy a ser mamá, que estoy embarazada, me encanta poderlo compartir con ustedes, porque me dicen que cada embarazo es diferente, pero este, yo siento que va a ser como si fuera la primera vez, porque la vez pasada recuerdo que mi baby shower que me organizaste tú Pati y fue virtual

Esta semana ya cumplimos cuatro meses, entré al segundo trimestre, se me está pasando, volando. Es que me enteré en el mundial, ya ven que el mundial y yo tenemos algo, no sé bien qué, pero primero conozco a Mauricio en Brasil. No me embaracé en el mundial, pero ahí nos llevamos la noticia marcada por el futbol. Carlota tiene, ahorita dos años cinco meses

Snanik Aspe reveló que llegó a tener un poco de miedo.

Nuestra querida, Snanik Aspe reveló que llegó a tener miedo, pero que al final todo salió muy bien y de la forma que ella quería.

La verdad, es que yo si me quería esperar, tenía un poquito de miedo, porque ya sabes que la gente siempre te mete miedo ‘No, porque tú edad’ Yo acabo de cumplir 38 y me decían ‘Ya estás grande para darte el lujo’ y dije que no iba a tomar decisiones con miedo, yo voy a disfrutar a mi bebé y cuando yo me sienta lista, pues a seguir con la tarea y a ver qué pasa y me embaracé como lo deseaba…

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