Esta es tu profesión ideal según tu signo zodiacal.

Descubre tu profesión ideal según tu signo zodiacal. Si aún no sabes qué estudiar, esta puede ser una guía para elegir tu carrera.

Aries

Las mejores profesiones para un Aries son dministración de empresas, economía, medicina, analista, aviación, banqueros, pilotos, atletas, administradores, exploradores, luchadores y exploradores, según La Opinión.

Tauro

Pueden ser artistas, diseñadores de moda, publicidad, emprendedores, estilistas, administradores, vendedores, arquitectos y médicos.

Géminis

Se destacan por ser muy buenos oradores, periodismo, diplomáticos, derecho, música, política, diplomacia, docencia, comercio y artes plásticas.

Cáncer

Son muy polifacéticos, por eso pueden ser gestores, administradores, escritores, chef, políticos y publicistas.

Leo

Es exitoso en la política y no se detiene ante obstáculos, destaca en la dirección de empresas, la música y la psicología.

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Virgo

Son unos grandes analistas, les fascina la organización y tienen futuro en la música, ciencia, administración, economía, filosofía y letras, y en el campo de la medicina.

Libra

Excelente juez con talento para el derecho, música, filosofía y letras, moderadores, diplomáticos, funcionarios, músicos y escritores.

Escorpio

Otros que son polifacéticos que destacan en la medicina, ciencia, derecho, y en las artes plásticas.

Sagitario

Muy buenos negociadores que pueden ser científicos, negocios, abogados, políticos, publicistas y deportistas.

Capricornio

Son muy buenos gestores, jueces, abogados, economistas, administradores, políticos, profesores, científicos y arquitectos.

Acuario

Es un líder que destaca en área de recursos humanos, ciencia, historia, informática y en la astronomía. Además, pueden ser escritores, asistentes sociales, psicólogos, profesores y exploradores.

Piscis

Son muy imaginativos y muy buenos para la publicidad y las diversas áreas de diseño y la arquitectura.

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