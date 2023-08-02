Recordamos los programas que han marcado los 30 años de TV Azteca

En TV Azteca estamos de fiesta, ya que estamos celebrando 30 años de hacer historia en la televisión mexicana, desde el momento que comenzaron las operaciones de la televisora, hemos marcado la forma de llegar a millones de hogares mexicanos.

¿Cuándo empezaron las emisiones de TV Azteca?

La historia de TV Azteca, comenzó un 2 de agosto de 1993, tras la apuesta de Ricardo Salinas Pliego, quien con el paso de los años logró consolidar a la televisora como una de las más importantes, llevando su señal a todo el territorio nacional.

Programa 02 agosto 2023 Parte 1 | ¡Celebramos 30 años de TV Azteca!

Te puede interesar: Celebramos 30 años del nacimiento de TV Azteca

Las producciones de TV Azteca, llegaron para revolucionar la televisión, todas y cada una de ellas, jugaron un papel importante a lo largo de estos 30 años, por eso recordamos las más significativas.

Ventaneando

El programa líder del espectáculo en México, tuvo su primer episodio en 1996, siendo el primer programa enfocado en la vida de los famosos, el cual hasta la fecha se mantiene gracias al carisma de Pati Chapoy y su equipo de trabajo.

Mirada de Mujer.

La telenovela, fue una de las primeras grandes producciones de TV Azteca, viendo la luz en 1997, desde su estreno entró en el gusto de la gente, por lo que le siguieron otros proyectos de entretenimiento.

La Academia.

Fue un proyecto que llegó a revolucionar la televisión, ya que se convirtió en el escenario para el nacimiento de grandes estrellas, entre las que tenemos a Yahir, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.

Amor en Custodia.

Fue y sigue siendo, una de las telenovelas más emblemáticas de la televisión mexicana, pues marcó una forma nueva de hacer televisión con una producción que podría ser comparada con una cinta de Hollywood.

Exatlón México.

En la actualidad, el reality deportivo es uno de los más vistos en todo el país, siendo el primer programa en México con ese nivel de producción, donde los participantes tienen una isla para competir. El éxito es tanto, que hemos tenido varias temporadas.

Venga La Alegría.

Los matutinos en TV Azteca, han sido una constante, pero ninguno ha tenido la fama de Venga La Alegría, el cual se ha colocado como el mejor programa de las mañanas en la televisión mexicana.

También te puede interesar: Ventaneando: cómo fue el primer programa y reparto original

Lo Que Callamos Las Mujeres.

Es uno de los proyectos más importantes de TV Azteca, pues busca informar a la gente, en especial a las mujeres sobre distintas situaciones, dándoles la información de centros o instituciones que las pueden apoyar. La primera emisión fue en el 2000, pero la aceptación de la gente es tanta, que este 2023, se estrenó una nueva temporada.

No olvidemos todos los demás programas que nos han permitido tener gran éxito y seguir imparables como siempre.

