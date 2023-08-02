¿Cómo fue el primer episodio de Ventaneando?

Vaya que los años no pasan en vano y eso se nota también en la televisión, pues han pasado más de 25 años desde que se transmitió el primer episodio de Ventaneando, programa líder en su ramo y que se ha mantenido a la vanguardia a lo largo de todos este tiempo.

Ventaneando es uno de los programas más populares en la historia de la televisión mexicana, ya que ha permanecido por tantos años al aire gracias a su formato, profesionalismo de sus conductores, pero sobre todo por el gusto de la gente.

Desde sus inicios, Ventaneando ha sido liderado por la reconocida Pati Chapoy, quien a lo largo de estos años se ha mantenido vigente y ha sido testigo del ir y venir de conductores que han pasado por el programa durante sus más de dos décadas al aire.

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¿Cuándo se emitió el primer episodio de Ventaneando? El primer programa de Ventaneando se emitió el 22 de enero de 1996, en la naciente TV Azteca, cuando la periodista y productora Carmen Armendáriz ideó la creación de un novedoso formato de noticias de farándula.

En aquel entonces bajo el título "¿Qué te cuento?", fue así como grabaron el primer programa piloto Pati Chapoy, Pedro Sola, Juan José Origel y Martha Figueroa. En un inicio, la idea de la ahora titular era comandar el programa detrás de cámaras; sin embargo, Ricardo Salinas Pliego le pidió a la periodista que fuera ella quien llevara la titularidad a cuadro.

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¿Por qué el programa de Pati Chapoy se llama Ventaneando?

El nombre de Ventaneando fue adoptado gracias al término que empleaba el padre de Pati Chapoy para referirse a la acción de observar a la gente por la ventana. El programa que un principio era de media hora logro posicionarse dentro del gusto de la gente, alcanzando buenos niveles de audiencia y hasta la fecha sigue siendo el consentido de la televisión mexicana.

¿Cuál fue el reparto original de Ventaneando?

Como ya mencionamos anteriormente, el reparto original con el que Ventaneando inició transmisiones estaba conformado por Pati Chapoy, Juan José Origel, Pedro Sola y Martha Figueroa. Cabe mencionar que el primer invitado oficial al programa fue el actor Jaime Camil, quien en aquel entonces era el conductor del programa “Que Nochecita”.

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El reparto actual del programa de Azteca UNO

Tras varios años al aire, Ventaneando ha visto pasar a diferentes conductores. No obstante, actualmente la plantilla está conformada por:



Pati Chapoy

Pedro Sola

Daniel Bisogno

Mónica Castañeda

Linet Puente

Rosario Murrieta

Ricardo Manjarrez

Este equipo se ha mantenido dentro del gusto de la gente gracias a su profesionalismo, es por eso que merece mención honorifica en estos 30 años de TV Azteca.