Esta es la prueba que confirmaría que Christian Nodal no ha olvidado a Belinda

Casi dos años han pasado desde que Christian Nodal y Belinda dieron por terminado su romance; sin embargo, ambos siguen estando en el ojo del huracán gracias a la reciente tiradera de la cantante española contra el sonorense.

“Cactus”, la nueva canción de Belinda ha generado un gran revuelo en redes sociales, esto gracias a las indirectas de Belinda a Christian Nodal, mismas que no han dejado bien parado a la actual pareja de Julieta Emilia Cazzuchelli.

Programa 24 enero 2024 Parte 2| ¿Christian Nodal de visita en el foro? [VIDEO] ¡No te pierdas el mejor programa matutino de la televisión! Acompaña tus mañanas al lado de los conductores que te llevarán mucha diversión. Juegos, risas y más.

Tal como lo hiciera Shakira con sus tiraderas a Piqué, Belinda hizo catarsis de lo que vivió al lado del sonorense, con versos que dejan entrever que su relación no fue miel sobre hojuelas como nos hicieron creer, esto genero teorías que hablan de infidelidad, un embarazo y un aborto, pero hasta el momento nada de esto ha sido confirmado.

Te puede interesar: Así ignora Christian Nodal a Belinda tras tiradera en “Cactus”

¿Nodal no ha olvidado a Belinda? Después de que “Cactus” saliera a la luz la atención se ha centrado en Christian Nodal, pues muchos se encuentran a la expectativa de que comente o diga algo referente a la tiradera de su expareja, Belinda.

Sin embargo, muchos internautas aseguran que el intérprete de “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos”, “Vivo en el 6”, “Cumbión dolido”, entre muchos temas, no ha olvidado a Belinda, esto debido a su reciente lanzamiento de “La intención”, tema en el que incursiona en los corridos tumbados junto a Peso Puma.

A raíz de esto muchos internautas se dieron a la tarea de escuchar con detenimiento “La intención” y encontraron que en un fragmento dice: “Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí, hace todo pa’ que te quedes y, aun así, te hago ve…, ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas”.

Te puede interesar: Esto prepara Christian Nodal ¿para vengarse de Belinda?

Pero también hay otro fragmento que dice: “Cada que te atreves lo hacemo’ más rico, besos que me das, mami, me hizo un adicto. El otro día en el antro te miré bailando, brillas más que los diamantes que me encargo [...] Y es que cada día que pasa te pones más buena, me vale v… que tú seas ajena. Pa’ los problemas, soy más cabrón que el que trae ese ca…”.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Ante esto los internautas expresaron su opinión y comenzaron a especular que aunque Nodal ya está con Cazzu y tienen una hija, él no ha olvidado a Belinda.

“¿Será que le canta a Beli?”, “Ya sabemos que Belo cada vez está más buena y nunca la podrás superar”, “Alias Belinda”, “¿Será que le canta a Beli? Su nueva relación fue un desahogo para olvidar las penas. No se puede dejar de amar tan rápido”, fueron algunos de los comentarios.

También te puede interesar: Cazzu envía indirecta a Belinda: Esta foto lo comprueba