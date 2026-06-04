B.F. Skinner, psicólogo estadounidense: “No enseñes a los estudiantes lo que deben pensar, sino cómo deben pensar”

La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales, tales como pensamientos, emociones, percepciones y aprendizajes, de acuerdo con una definición difundida por el Instituto Universitario Hispano Mexicano.

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La entidad precisó que, desde tiempos antiguos, el ser humano se ha preguntado por qué piensa, siente y actúa de determinada manera. Es por eso que afirma que la psicología surge como la ciencia que busca comprender y explicar el comportamiento humano y los procesos mentales, utilizando métodos sistemáticos y científicos.

La influencia de B.F. Skinner

La psicología, a lo largo de su existencia, se ha visto influenciada por grandes profesionales que, a través de teorías e investigaciones, la han nutrido de herramientas y perspectivas bajo las cuales estudiar la mente humana. Entre estos ilustrados se encuentra B.F. Skinner, un influyente psicólogo estadounidense, considerado el principal exponente del conductismo radical.

@sesamors 🐭🔑B.F. Skinner explica el #CondicionamientoOperante y te revela cómo según el #conductismo las consecuencias de tus acciones dictan tus hábitos (¡desde un ratón en una caja hasta tu "por favor" diario!). 🧠 "No es magia, es ciencia del comportamiento". 👉 ¡Síguenos y domina las reglas invisibles que gobiernan lo que haces. #Psicología #Aprendizaje #SaludMental ♬ sonido original - SESAMO

B.F. Skinner, señalan diferentes fuentes bibliográficas, transformó radicalmente la psicología al fundar el conductismo radical, una corriente que propuso que el comportamiento humano y animal puede entenderse completamente a través del entorno, sin necesidad de recurrir a procesos mentales internos o invisibles. Es por eso que se destaca como su mayor aporte al concepto de condicionamiento operante, el cual demuestra que las conductas se aprenden, mantienen o extinguen en función de sus consecuencias.

B.F. Skinner y una frase sobre la educación

Es en este marco que, al estudiar los aportes de B.F. Skinner a la psicología, podemos encontrarnos con frases como la que dice “No enseñes a los estudiantes lo que deben pensar, sino cómo deben pensar” y que resume perfectamente el verdadero propósito de la educación y que tiene un matiz fascinante.

En la actualidad, esta frase es interpretada por la Inteligencia Artificial (Gemini) y esta señala que, cuando le enseñamos a alguien qué pensar, le estamos dando un producto terminado, una estructura rígida que caduca rápidamente. En cambio, cuando le enseñamos cómo pensar, le entregamos herramientas metodológicas: a analizar evidencias, cuestionar premisas, detectar sesgos y construir argumentos sólidos. “Saber pensar de manera autónoma es, en última instancia, la base de la libertad intelectual”, sentencia esta tecnología.