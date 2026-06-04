B.F. Skinner, psicólogo estadounidense: “No enseñes a los estudiantes lo que deben pensar, sino cómo deben pensar”
“No enseñes a los estudiantes lo que deben pensar, sino cómo deben pensar”. La frase del psicólogo B.F. Skinner con la que resume perfectamente el verdadero propósito de la educación.
La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales, tales como pensamientos, emociones, percepciones y aprendizajes, de acuerdo con una definición difundida por el Instituto Universitario Hispano Mexicano.
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La entidad precisó que, desde tiempos antiguos, el ser humano se ha preguntado por qué piensa, siente y actúa de determinada manera. Es por eso que afirma que la psicología surge como la ciencia que busca comprender y explicar el comportamiento humano y los procesos mentales, utilizando métodos sistemáticos y científicos.
La influencia de B.F. Skinner
La psicología, a lo largo de su existencia, se ha visto influenciada por grandes profesionales que, a través de teorías e investigaciones, la han nutrido de herramientas y perspectivas bajo las cuales estudiar la mente humana. Entre estos ilustrados se encuentra B.F. Skinner, un influyente psicólogo estadounidense, considerado el principal exponente del conductismo radical.
@sesamors
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B.F. Skinner, señalan diferentes fuentes bibliográficas, transformó radicalmente la psicología al fundar el conductismo radical, una corriente que propuso que el comportamiento humano y animal puede entenderse completamente a través del entorno, sin necesidad de recurrir a procesos mentales internos o invisibles. Es por eso que se destaca como su mayor aporte al concepto de condicionamiento operante, el cual demuestra que las conductas se aprenden, mantienen o extinguen en función de sus consecuencias.
B.F. Skinner y una frase sobre la educación
Es en este marco que, al estudiar los aportes de B.F. Skinner a la psicología, podemos encontrarnos con frases como la que dice “No enseñes a los estudiantes lo que deben pensar, sino cómo deben pensar” y que resume perfectamente el verdadero propósito de la educación y que tiene un matiz fascinante.
En la actualidad, esta frase es interpretada por la Inteligencia Artificial (Gemini) y esta señala que, cuando le enseñamos a alguien qué pensar, le estamos dando un producto terminado, una estructura rígida que caduca rápidamente. En cambio, cuando le enseñamos cómo pensar, le entregamos herramientas metodológicas: a analizar evidencias, cuestionar premisas, detectar sesgos y construir argumentos sólidos. “Saber pensar de manera autónoma es, en última instancia, la base de la libertad intelectual”, sentencia esta tecnología.