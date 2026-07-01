B.F. Skinner, psicólogo estadounidense: “El problema real no es si las máquinas piensan, sino si los hombres lo hacen”

Desde la Universidad Latinoamericana remarcan que la importancia de la psicología radica en que proporciona las herramientas necesarias para comprender cómo pensamos, sentimos y actuamos. Además, añade que esto es clave para mejorar la calidad de vida, optimizar el desarrollo personal y resolver conflictos interpersonales.

Noticias Aguascalientes del 30 de junio 2026

El presente de la psicología se debe a los aportes de una gran cantidad de profesionales que a lo largo de la historia fueron edificando sus cimientos a través de investigaciones y estudios muy complejos. Entre esos profesionales se puede citar a B.F. Skinner, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX.

¿Por qué estudiar a B.F. Skinner?

B.F. Skinner es el principal exponente del conductismo radical y su trabajo cambió por completo la forma en que entendemos el comportamiento humano y animal. El psicólogo estadounidense propuso que nuestras acciones están determinadas por sus consecuencias, dejando de lado los procesos mentales internos para enfocarse en lo medible y observable.

Esto es lo que da cuenta sobre el por qué su pensamiento sigue siendo crucial hoy en día. Quienes incursionan en la psicología deben estudiar su legado y en ese camino se encuentran con frases muy profundas que logró grabar a fuego en la historia de esta disciplina.

B.F. Skinner y una frase vigente

“El problema real no es si las máquinas piensan, sino si los hombres lo hacen” es una de las frases más potentes de B.F. Skinner. Con ella da en el clavo de una de las mayores ironías de la era tecnológica, y hoy suena más vigente que nunca.

Como el gran referente del conductivismo, a B.F. Skinner no le obsesionaba tanto el "misterio" de la mente humana o la conciencia artificial, sino el automatismo. Si traemos esta frase al contexto actual se aplica en nuestra relación con los algoritmos y la Inteligencia Artificial ya que nos preocupa que las máquinas adquieran conciencia, pero delegamos el pensamiento crítico en pantallas que dictan qué consumir, creer y opinar. Por lo tanto, el verdadero peligro actual es que nos hemos vuelto predecibles y reactivos, nos movemos por la vida en un cómodo piloto automático que es diseñado por tecnología ajena.