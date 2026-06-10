Karen Horney, psicóloga alemana: “El neurótico está atrapado en una red de falsas soluciones”

La psicología es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, según la Asociación Americana de Psicología. La entidad remarca que su principal propósito es comprender y explicar cómo piensan las personas, cuáles son sus motivaciones y por qué actúan de cierta manera en diferentes contextos y situaciones.

Noticias Jalisco del 9 de junio 2026

En este marco, hay que entender que el ser humano es tan complejo que la psicología ha tenido que adoptarse a un enfoque multifacético abarcando diversas áreas de estudio, desde el desarrollo humano y la salud mental, hasta la práctica clínica y los procesos cognitivos. Esto se ha logrado gracias al aporte de numerosos profesionales entre los que podemos nombrar a Karen Horney.

El legado de Karen Horney

Karen Horney fue una destacada psicóloga y psicoanalista alemana, a quien se la reconoce como una de las principales representantes del neopsicoanálisis y una pionera del psicoanálisis feminista. Su legado reside en su revolucionaria impugnación del determinismo biológico y falocéntrico de Sigmund Freud.

Karen Horney transformó la comprensión de la psicología humana al proponer que la neurosis y la personalidad no están dictadas por impulsos innatos o la "envidia del pene", sino por la ansiedad básica generada por factores socioculturales, ambientales y las relaciones interpersonales de la infancia, resume Gemini (Inteligencia Artificial).

Karen Horney y una frase sobre el sufrimiento humano

Es tan grande el legado de Karen Horney que puede ser estudiado a través de diferentes premisas que supo grabar en la historia de la psicología. Por ejemplo, su frase “El neurótico está atrapado en una red de falsas soluciones” es considerada como una síntesis de la arquitectura del sufrimiento humano.

Para la psicóloga alemana, cuando el entorno temprano no brinda seguridad, el individuo activa estrategias defensivas para sobrevivir emocionalmente. El drama es que estas estrategias, que resultan aliviadores a corto plazo, se convierten en prisiones a largo plazo, una interpretación que mantiene su vigencia y nos hace reflexionar en el presente.

