Psicólogos coinciden: las rupturas de pareja aumentan en el verano; esta es la razón

Las vacaciones de verano llegaron. Si bien este es un período pensado para el descanso y la desconexión total, expertos coinciden en que las rupturas entre pareja suelen incrementar en esta temporada. Según explica el psicólogo Marc Ruiz De Minteguía, esto no ocurre por la mera estación en sí, sino por el cambio de rutinas y responsabilidades cotidianas; pues las parejas pasan de compartir sólo unos cuantos momentos al día a convivir las 24 horas en un mismo espacio, lo que abre la puerta a diferencias pequeñas y conflictos que permanecían disimulados a lo largo del año.

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¿Por qué las parejas suelen terminar más en el verano? La psicología lo explica

De acuerdo con el experto, el estrés acumulado y la falta de espacio personal pueden hacer que cualquier detalle - por más insignificante que parezca - se perciba como una gran discusión, especialmente si se sale de viaje; pues existe esta presión de que todo debe ser perfecto, lo que aumenta la sensibilidad de ambos integrantes. Este planteamiento se ve reforzado por una investigación realizada por los psicólogos Lisa Neff y Benjamin Karney, en la que se demostró que “las personas reaccionan con mayor intensidad a los acontecimientos relacionales cuando atravesaban más estrés”.

| Crédito: Pexels (Ana Karotkaya Photography)

Pasar más tiempo juntos en pareja no garantiza mayor cercanía

Y es que, contrario a lo que muchos creen, pasar más tiempo en pareja no garantiza una mayor cercanía ni una experiencia más positiva; pues todo depende de la calidad del mismo y cómo se respeta la autonomía propia y de la otra persona. Bajo esta línea, la empatía y la comunicación se convierten en herramientas clave para poder amortiguar cualquier conflicto o desacuerdo.

¿Cómo “sobrevivir” a la ruptura del verano?

Si bien discutir en el verano no significa obligatoriamente que una relación deba llegar a su fin, los psicólogos recomiendan establecer ciertos límites y acuerdos antes de viajar en pareja, como respetar los momentos individuales y que exista un apoyo mutuo y coordinación al momento de realizar tareas, además de respetar y validar las emociones del otro. Estos consejos no sólo servirán para disfrutar de unas vacaciones en pareja, sino también para fortalecer el vínculo afectivo.