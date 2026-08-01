Camila revela qué pasará con su boda tras su eliminación de MasterChef 24/7

Uno de los momentos en la cocina más famosa de México se dio cuando Camila le propuso matrimonio de forma simbólica a su novio Esen Alva. Luego de despedirse de MasterChef 24/7, la décima eliminada de la competencia reapareció en Instagram para convivir con sus seguidores y responder algunas de las preguntas que más curiosidad despertaban tras su eliminación. Entre ellas, una de las más esperadas fue sobre el futuro de su boda.

¿Camila de MasterChef 24/7 se va a casar? La respuesta

Recordemos que luego de que hizo la propuesta, la excocinera recibió a través de un comentario el esperado “acepto” por parte de Esen, un joven creador de contenido con el que comenzó su noviazgo en noviembre de 2025. Durante toda su estancia en la competencia, ella fue clara en el amor que siente por su pareja y sus deseos de formalizar. Pero, qué ha pasado desde su salida.

Durante la charla, uno de los usuarios le preguntó directamente si sus planes de matrimonio seguían en pie o si todo había quedado en una simple promesa, esto debido a que la boda fue un tema recurrente durante su participación en MasterChef 24/7, al grado de planear el diseño de su vestido y elegir a sus amigas Flor y Jazmín como parte de sus madrinas.

Sin rodeos, la joven cocinera dejó claro que la idea de llegar al altar continúa, aunque prefirió no adelantar detalles. "De que tengo planes de casarme, hay planes de casarme, pero vamos a ver más adelante qué pasa", comentó Camila, dejando abierta la posibilidad de que la decisión se tome con calma una vez que retome el ritmo de su vida fuera del programa.

Camila respondió a las preguntas de sus seguidores en Instagram.|Instagram @camisouzamx

Además de hablar sobre su vida sentimental, la exparticipante confesó que el tiempo que permaneció aislada durante la grabación del reality representó un reto importante para su bienestar emocional. Reconoció que el encierro llegó a afectar su salud mental. "Sí me dio ansiedad. Ya llegaba un punto donde mi salud mental estaba muy deteriorada, pero bueno, ya estamos acá", expresó.

La transmisión también permitió a sus seguidores conocer un lado más personal de Camila. Recordó que desde niña disfrutaba cocinar y que incluso grababa videos simulando ser conductora de un programa culinario, los cuales publicaba en un canal de YouTube que aún existe.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.