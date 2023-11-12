Esta edad tendrías si vivieras en otros planetas del Sistema Solar

Nuestro Sistema Solar está compuesto por ocho planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; que se mueven alrededor del Sol. Sin embargo, a pesar de que compartimos el mismo sistema, cada uno es diferente debido a su composición, tamaño, distancia y velocidad de rotación. Por esos elementos, no tendrías la misma edad en cualquiera de ellos.

Lo más llamativo de los demás planetas es su velocidad de rotación y traslación, pues en comparación con la Tierra, son muy diferentes, aspectos que influyen directamente en el tiempo. Por eso, tu edad cambiaría en cada uno de estos astros.

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¿Qué edad tendrías en los otros planetas?

En la Tierra, cada vuelta alrededor del Sol representa un año, es por ello que varía tanto en los demás planetas, cuyo movimiento de traslación y rotación son completamente diferentes.

Mercurio

En Mercurio el movimiento de rotación equivale a 176 días terrestres, mientras que el de traslación es de aproximadamente 88 días (cuatro veces menos que un año en la Tierra).

Venus

En este planeta, el movimiento de rotación es igual a 243 días terrestres. En tanto que el movimiento de traslación equivale a 225 días, 140 menos que en la Tierra.

Tierra

En la Tierra el movimiento de rotación dura 24 horas, lo que equivale a un día y el de traslación 365 días, o un año.

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Marte

La cosa es un tanto similar al de la Tierra, ya que su movimiento de rotación dura 24 horas y 40 minutos, mientras que el de traslación es de aproximadamente 687 días, casi el doble que el de nuestro planeta.

Júpiter

En este planeta el movimiento de rotación dura 9.9 horas, casi tres veces menos que en la Tierra. El de traslación equivale a 12 años terrestres, porque la órbita de Júpiter es mayor y tarda más tiempo en darle la vuelta al Sol.

Saturno

El movimiento de rotación es de aproximadamente 10.7 horas terrestres, pero el de traslación es de 84 años.

Neptuno

Es el planeta más alejado del Sol, por ello su movimiento de rotación dura cerca de 16 horas y el de traslación 165 años terrestres, por lo que ninguna persona cumpliría siquiera un año.

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