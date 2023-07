¿Qué es y cómo será la séptima extinción masiva de la Tierra?

Como todo en el Universo, nuestro planeta se encuentra en un constante movimiento y cambio. Al respecto, los científicos siguen de cerca su composición biótica y abiótica con el propósito de estudiar su historia. Entre los resultados de la investigación, encontraron que el planeta ha sufrido seis extinciones masivas a lo largo de millones de años y actualmente nos encontramos en la séptima extinción masiva de la Tierra.

¿Qué es la séptima extinción masiva de la Tierra?

Según fuentes especializadas, una extinción masiva de la Tierra es un fenómeno que tiene lugar en un periodo corto geológico en el que desaparece un gran porcentaje de biodiversidad en todo nuestro mundo. Por lo tanto, la séptima extinción masiva de la Tierra cumpliría con estas características.

Sobre el evento previo a la séptima extinción masiva de la Tierra, los expertos consideran que fue hace 65.5 millones de años y acabaría con la existencia de los dinosaurios.

No obstante, lo que lleva a pensar a los científicos de la Universidad de California Riverside (UCR) y Virginia Tech en la séptima extinción masiva de la Tierra; en concreto, guarda relación con las condiciones ambientales junto con el declive en la población.

¿Cómo será la séptima extinción masiva de la Tierra, según los científicos?

Las conclusiones del estudio se relacionan más que nada con la sexta extinción masiva, y según un informe en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, esta tendría lugar “hace 550 millones de años durante el período Ediacárico”.

A su vez, expresan que el porcentaje de organismos perdidos en esta extinción masiva es muy parecido a las anteriores y que fue por los cambios ambientales que habría una pérdida del 80% aproximadamente de todos los seres ediacáricos. De modo que, podría suceder algo similar durante la séptima extinción masiva de la Tierra.

Pero el desarrollo del trabajo investigativo no fue sencillo, ya que uno de los retos de los científicos era diferenciar la sexta extinción de los ocurridos previamente. Y es que, las especies que murieron tenían un cuerpo blando y su conservación fósil no es óptima y esto dificulta la observación de su tamaño corporal, capacidad de movimiento, dieta y hábitos de casi todas estas especies ediacáricas.

De cualquier modo, “podemos ver la distribución espacial de los animales a lo largo del tiempo, por lo que sabemos que no solo se mudaron a otro lugar o se los comieron, sino que se extinguieron”, según explica Chenyi Tu, la coautora del estudio sobre la séptima extinción masiva de la Tierra y paleoecóloga de la UCR.

