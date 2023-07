El huevo no puede faltar en la cocina de la gran mayoría de los hogares mexicanos. Ya sea que se consuma durante el desayuno, en algún guiso de la comida o en la cena; al final, se trata de un ingrediente de la canasta básica. Pero, ¿comerlo cotidianamente se considera saludable? ¿Qué te pasa si comes huevo todos los días?

De acuerdo con portales especializados en ciencia, si comes huevo todos los días se pone en duda frecuentemente por el alto contenido de colesterol que tiene su yema. Por decir una cosa, un huevo grande tiene 200 miligramos del citado lípido en una sola yema.

Por lo tanto, si comes huevo todos los días, existe un mayor riesgo de tener enfermedades cardíacas. Incluso, por algún tiempo los especialistas sugerían que era mejor limitar el consumo de este alimento con el propósito de restringir el colesterol y lípidos que contiene. A pesar de ello, si comes huevo no dejar de ser saludable.

¿Por qué es saludable si comes huevo todos los días?

A pesar de su mala fama, si comes huevo todos los días resulta que sería muy nutritivo porque este alimento aporta proteínas de elevado valor biológico ricas en aminoácidos esenciales. Así mismo, el huevo es de las principales fuentes de vitamina D y aporta otros nutrientes, tales como riboflavina, folato, selenio, vitamina A, vitamina B12, zinc y tocoferoles.

De manera semejante, si comes huevo todos los días, encontrarás la ventaja de que es una fuente de proteína con bajo aporte calórico, es decir, escasa cantidad de carbohidratos (alrededor de 5 gramos). Por lo tanto, el consumo de huevo diario no implica ningún riesgo para una persona sana. No obstante, esto no aplica para quienes tienen dificultades para controlar los niveles de colesterol y lípidos en la sangre, así como para los diabéticos.

