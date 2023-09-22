¿Qué signos tienen una pésima vida sexual?

Las relaciones personales son bastante complejas y mucho de esto es gracias a los signos del zodiaco, mismos que están influenciados por los astros y los cinco elementos de la Tierra, los cuales determinan su personalidad, forma de ser y de relacionarse con los demás. Esto nos permite saber cuáles son los signos que tienen una pésima vida sexual.

La química entre las personas se presenta de diferentes maneras; sin embargo, en la intimidad es donde mayormente se hace presente, específicamente en las relaciones sexuales, esas que pueden ser gratificantes y satisfactorias pero a la vez frustrantes.

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Congeniar con una persona en la intimidad no es cosa fácil, mucho tiene que ver la educación sexual que cada uno ha recibido, así como de las experiencias pasadas, la comunicación y el miedo a experimentar cosas nuevas. Algo así les pasa a estos signos cuya vida sexual es pésima.

¿Cuáles signos tienen una pésima vida sexual?

De acuerdo con el sitio web Love Panky, una educación sexual deficiente o falta de información conducirá inevitablemente a una vida sexual insatisfactoria y aburrida. Es por eso que muchas parejas caen en la monotonía.

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Tauro

Tauro es un signo que adora el sexo pero carece de seguridad y constantemente quiere saber lo que piensa su pareja. Tauro también teme ser bastante posesivo y es considerado el signo más aburrido en el sexo, ya que no quiere sorpresas y siempre va a la segura con posturas básicas.

Acuario

Este signo es uno de los que peor vida sexual tiene, y es que aunque irradia sexualidad y adora la intimidad, Acuario se siente constantemente vulnerable y eso le dificulta encontrar a una pareja que lo haga sentir cómodo.

A este signo le gusta innovar y experimentar; sin embargo, no todas sus parejas están abiertas o dispuestas a hacerlo, lo que podría resultar frustrante o traumático para este signo de agua.

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Piscis

Este es otro signo de agua que vive las de Caín en el sexo y es que constantemente está en búsqueda de un o una compañera con la que congenie en la intimidad, desafortunadamente siempre batalla para encontrarla.

Algo que también caracteriza a Piscis es que es bastante pasivo y casi siempre le gusta que le den placer y no siempre está dispuesto a darlo. Es comodino en la intimidad y no le gusta esforzarse de más.

