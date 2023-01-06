¿Quién es Kike Mayagoitia, nuevo conductor de Venga La Alegría?

Nuestro matutino Venga La Alegría se encuentra de plácemes y manteles largos luego de la incorporación de Kike Mayagoitia, quien se une al elenco de conductores y presentadores para este 2023.

La incorporación de Kike Mayagoitia fue anunciada con bombo y platillo la mañana de este viernes, pues se incorporará a la emisión de Venga La Alegría Fin de Semana.

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¿Quién es Kike Mayagoitia?

Kike Mayagoitia es un famoso conductor que ha brillado con luz propia en la pantalla regiomontana. Nació el 21 de febrero de 1986 en Tampico, Tamaulipas y actualmente tiene 36 años. Inició su carrera en 2011 en TV Azteca en el programa “Dímelo cada mañana” que se transmitió en Monterrey.

Está casado con la modelo Cynthia de la Vega, quien tiene 31 años de edad y fue reina de belleza, pues fue Miss Nuevo León en 2010. La pareja está casada desde hace 3 años, tiempo en el que han procreado dos hijos, Emilio de 8 meses y Kikin de 2 años.

El conductor es muy cercano a su madre Rebeca Mayagoitia, con quien comparte constantemente fotografías en sus redes sociales.

¿Qué estudió Kike?

Antes de dedicarse a los medios, Mayagoitia se graduó como Ingeniero Mecánico Administrador en la Universidad Regiomontana AC.

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¿A qué se debe su imponente físico?

Kike Mayagoitia tiene un físico envidiable y se debe a que hace 11 años ganó el concurso de fisicoculturismo Mr. World México. También tiene certificaciones en Entrenador Personalizado, Nutrición enfocada al deporte, Anatomía Muscular, Quinesiología, entre otras. Sin embargo, ya no se dedica al fisicoculturismo, pero sigue teniendo un cuerpo bien tonificado.