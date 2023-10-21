Él es el sacerdote más guapo del mundo, según TikTok

Es normal que en TikTok se viralice contenido enfocado en parodias, recetas y tips para el hogar y coreografías. Sin embargo, cada tanto surge un personaje que se roba la atención de los usuarios y genera millones de vistas. Por ejemplo, el sacerdote más guapo del mundo según TikTok.

Por lo menos, así es la opinión de muchos cibernautas luego de visualizar los diferentes videos que protagoniza el sacerdote y que compartiría @roxyquispecruces en la plataforma de origen chino. Tan solo el primero ya tiene 49 mil Me gusta y más de 3, 400 comentarios.

El videoclip es muy breve y el considerado sacerdote más guapo del mundo según TikTok nada más aparece dando la bendición a los feligreses, según Roxy Quispe Cruces, un grupo de curiosas mujeres le pregunta si se quedaría para siempre en el recinto católico.

La emoción generada por el sacerdote más guapo del mundo según TikTok, especialmente en usuarias, las llevaría a investigar un poco más sobre él. Aunque hay algunos comentarios que afirman que es uruguayo y otros que es argentino, lo único cierto es que celebra la misa en el Santuario del Señor de Luren, ubicado en Ica, Perú.

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¿Qué opinan los usuarios del sacerdote más guapo del mundo según TikTok?

En general, lo que abundan son los elogios con doble sentido en la casilla de comentarios abajo de los videoclips con el sacerdote más guapo del mundo según TikTok. Por ejemplo, “Padre, métame el bien y sáqueme el mal... Amén” y “Como que me dio ganas de peregrinar” junto al emoji de la cara que se ríe.

Sin embargo, en otros medios de información comparten que hay otros usuarios preocupados por la situación y que piden respeto por el sacerdote para no caer en un tema de acoso digital.

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