Después de 6 años, este 2023 tenemos un nuevo campeón de La Isla. La final, que se jugó entre Maite, Gualy y Andrés, fue todo un desafío de los concursantes quienes a lo largo de la competencia han demostrado una determinación inquebrantable, valentía sin igual y habilidades sobresalientes, y hoy, domingo 5 de noviembre, se enfrentaron en una batalla épica por la corona; resultado así en Maite como la ganadora del reality.

¿Cómo fue la final de La Isla 2023?

La final de La Isla: Desafío en Turquía fue un evento lleno de sorpresas y giros emocionantes. Los concursantes han superado desafíos de todo tipo, desde pruebas físicas extremadamente difíciles, hasta retos mentales que pusieron a prueba su inteligencia y resistencia. Cada uno de los finalistas ha dejado una huella imborrable en la competencia, ganándose el respeto y la admiración de todos los espectadores.

¿Quién quedó en segundo y tercer lugar de La Isla 2023?

Pero, ¿quién se llevará el codiciado título de vencedor de La Isla 2023? Esa es la pregunta que todos se hacen hoy. Maite, Gualy y Andrés lucharon incansablemente para llegar a esta etapa para que solo uno de ellos se llevara la victoria.

Gualy, quien perdió uno de los desafíos se llevó el tercer puesto. Mientras que Andrés, después de un desafío que mantuvo el suspenso hasta el último momento, quedó en segundo lugar; por lo que Maite fue la ganadora absoluta de La Isla 2023.

Los desafiantes, tuvieron que pasar por una dura prueba para poder asegurar un boleto en la gran final de La Isla: Desafío en Turquía, ya que solo había dos brazaletes en disputa. El primero en lograr el objetivo fue Andrés, quien logró completar el circuito.

El enfrentamiento quedó entre, Gualy y Maite, siendo la joven la vencedora que va a buscar el campeonato junto con Andrés.

La batalla final fue sumamente intensa entre Andrés y Maite, los dos entregaron todo para poder ser el ganador de La Isla: Desafío en Turquía y llevarse los dos millones de pesos.

Al final, luego de un circuito que los puso a prueba, Maite se levantó con el triunfo, demostrando que la perseverancia tiene recompensas. ¡Muchas felicidades campeona!

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¿Habrá una nueva temporada de La Isla?

Una de las sorpresas de la final fue que Alejandro Lukini reveló que habrá una nueva temporada de La Isla en 2024 e invitó a todos aquellos interesados a estar pendientes de Azteca UNO para tener la posibilidad de participar en una edición más del reality.