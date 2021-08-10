Rafa Sarmiento y Jimena Pérez tendrán un nuevo integrante en su familia.
La pareja de conductores tiene una de las familias más hermosas dentro de espectáculo mexicano.
Choco y Rafa Sarmiento pronto conocerán al perro de asistencia de su hijo.
Jimena Pérez y Rafa Sarmiento fueron los padrinos de Renata, la pequeña hija de Roberto Ruiz y Christian Lara. Ahí nos compartieron detalles sobre cómo se encuentra la producción de MasterChef Celebrity tras los contagios de Covid-19.
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No te creas que estamos tan curados de espanto, tratamos de cuidar lo más que se puede, somos prudentes. Ahora con esta nueva variante que sé qué ataca, tanto a gente mayor como ahora, he tenido pláticas con varios doctores, a los niños entonces como que eso me da un poco de temor, estamos temerosos, pero no se puede vivir con miedo y nos cuidamos
Su pequeño hijo estaba revelando detalles que no podían dar a conocer por el contrato de confidencialidad.
Pero mamá, en las fotos cuando nos sacan fotos ya todos los niños con cubrebocas...es que el contrato de confidencialidad lo firmé yo y este niño dando detalles
Ya estamos por retomar, estamos muy agradecidos porque en todo momento, han tenido muchas atenciones con nosotros, están al pendiente todo el tiempo de hecho yo, me voy a hacer una prueba mañana, empezamos pasado, pero ya todos con mejoría, afortunadamente, y creo que la clave de todo esto fue pararlo a tiempo
El nuevo integrante que viene en camino
Por cierto, que Rafa y la Choco nos compartieron la felicidad que sienten, pues en pocos días 'Wasabi' el perro de asistencia de su pequeño hijo Iñaki, pronto viajará a México.
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Llega el día 17, si no me equivoco, viene para acá la intención es abrir Dog Point en México, Olivia de Matteis es la persona que preside digamos, Dog Point en España, viene a México a una serie de citas, va hablar….y otros criadores para ver de qué forma se puede implementar el modelo en México, y para esto va a traer un perro de muestra y que mejor que #donwuasa, Wasabi para mostrar un poquito como trabajan estos perros, cómo reaccionan, como atienden y también quería que viniera wasabi para entrenarlo a hacer estos viajes largos