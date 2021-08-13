¿Cuál es el reporte de salud de Vicente Fernández este viernes 13 de agosto?

Los médicos de Vicente Fernández dan el reporte de salud del cantante.

Este es el reporte de salud de Vicente Fernández de este viernes 13 de agosto. 'El Charro de Huentitán' permanece estable según los médicos que lo está natendiendo.

El equipo de Ventaneando se encuentra en una cobertura especial en una unidad médica en Jalisco, en donde hasta el momento se encuentra el legendario cantante ranchero, en la unidad de Cuidados Especiales. Alrededor de las cuatro de la tarde, la parte médica, entre ellos Francisco Javier López González, informaron respecto a la situación de Chente.

En este momento el señor Vicente Fernández se encuentra estable, despierto, con analgesia y sedación leve, con terapia de rehabilitación desde el momento de su ingreso y las primeras horas de estancia hospitalaria

Esperamos que con todo esto que estamos haciendo y favoreciendo a su tratamiento, la pronta recuperación y una buena evolución del Señor Vicente Fernández que es lo que todos deseamos y queremos, agradecemos a todas las personas y medios su comprensión

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Médicos invitan a la prensa a guardar sana distancia

Los médicos informaron que los días viernes y lunes darán el reporte médico de Vicente Fernpandez e invitaron a la prensa tomar las medidas sanitarias necesarias para minimizar el riesgo de contagios, pues es un hospital COVID-19.

Así como guardar distancia, el uso de cubrebocas de la forma adecuada, entender la situación que aqueja a la familia y sobre todo no especular sobre el estado de salud del señor, para eso estarán los informes de salud

Chente sufrió una caída que le provocó una lesión en la columna cervical con pérdida de la función de cuatro extremidades, por lo que le practicaron una cirugía. Después sufrió un deterioro respiratorio y fue sedado pra su confort personal, además tuvo una infeccion aguda que afecta los nervios periféricos y provoca la pérdida de a fuerza y debilidad generalizada.

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