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FOTOS | Rauw Alejandro y Bruna Marquezine entre rumores de romance tras miradas de complicidad

Los famosos protagonizaron una campaña y sus fans los quieren ver juntos. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

FOTOS | Rosalía y Rauw Alejandro
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Rauw y Rosalia contentos.jpg
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