Esta fue la razón de la separación entre Maya Nazor y Santa Fe Klan.

La famosa influencer rompió el silencio sobre su ruptura durante un ‘live’ en sus redes sociales, donde aseguró que el noviazgo se terminó por mutuo acuerdo, y que sólo se separaron como pareja. Lo anterior se dio luego de que surgieron rumores en días pasados, pero ¿cuál habrá sido la razón de la separación entre Maya Nazor y Santa Fe Klan?

Santa Fe Klan nos puso a pulir el piso a todos en el foro y bailar con su rolita ‘Vuelve María’.

Todo comenzó cuando algunos fanáticos de la influencer se percataron que en su perfil de TikTok ya no aparecían vídeos con el intérprete de “Así soy”. Posteriormente vendría un live en el que Nazor pedía privacidad y que cuando fuera el momento adecuado para hablar de su relación con el rapero, lo haría. A este live lo seguiría un supuesto video que circula en redes sociales en el que Santa Fe Klan rompe en llanto al interpretar “Se acabó”, por lo que los fans no dudaron en sospechar lo peor.

Santa Fe Klan llora al cantar “Se acabó” pic.twitter.com/yrObYEsmQh — Lo + viral (@VideosVirales69) December 19, 2022

¿Cuál fue el motivo de la separación de Maya Nazor y Santa Fe Klan?

A través de un live en Instagram, este martes Maya Nazor dio fin a los rumores entorno a su relación con el rapero, tras confirmar que fue verdad que ella y el cantante habían terminado.

Ante las fuertes críticas a Maya Nazor, la influencer señaló que los fans estaban siendo muy duros con ella al opinar sobre su relación con el rapero: “No soy una interesada”, enfatiza en el live. “Muchos están opinando de la relación y no saben la realidad de nada”.

El silencio en días anteriores de la influencer provocó que los seguidores del cantante se volcaran en críticas en su contra, pues hay quienes aseguran que únicamente se involucró con el artista por conveniencia económica.





En cuanto a la razón que la llevó a tomar la decisión, comenta lo siguiente: “Yo no dejé a Ángel, ni él me dejó a mí. Fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque seguimos siendo familia, tenemos un hijo que yo amo y que él ama”, apunta Nazor. La influencer además señaló que el cariño y respeto que siente hacia el rapero no va a cambiar, por lo que pide el mismo respeto para ella, porque es mujer y mamá, y no merece el ‘hate’ que está recibiendo.

La famosa pareja estaría rompiendo a sólo seis meses de la llegada de Luka, el cantante y Maya dieron la noticia de su primogénito en abril de este año.