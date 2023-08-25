RBD está listo para arrancar su gira de reencuentro en El Paso, Texas

La fecha esperada por muchos fanáticos de RBD, finalmente llegó, este viernes arranca su gira de reencuentro en El Paso, Texas, hasta donde Ventaneando viajó para ser testigo de ello.

Como era de esperarse, muchos seguidores de la agrupación se dieron cita al exterior del hotel, donde se hospeda el grupo, con tal de ver a sus integrantes. Hubo, incluso, quien no dudó en disfrazarse con tal de llamar su atención.

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¿Cómo fue la llegada de Anahí?

El lente de Ventaneando captó la llegada de Anahí, acompañada de sus hijos, Manuel y Emiliano, y de su esposo Manuel Velasco, quien explicó cómo hará la cantante para lidiar con la lesión que sufrió hace unas semanas en el oído.

Ya listísima, muy emocionada, también son los momentos de nervios, después de un tiempo de no haber estado en los escenarios, pues está muy ilusionada, muy contenta. Está al cien por ciento, se siente mejor, evidentemente este oído no lo va a utilizar por la afectación que tuvo. Venimos todos a acompañarla el día de hoy

Más tarde, llegó también su inseparable hermana Marichelo junto con sus padres.

Jamás voy a faltar, ni a esta, ni a ninguna, siempre con mi hermana. He visto todo y no les voy adelantar nada, me voy, tengo que correr, me están esperando

Otra que viajó con toda su familia fue Dulce María, acompañada por su esposo Francisco y su hija, María Paula.

¿Cómo se están preparando para su primer concierto?

Christopher Uckermann, más relajado se dio tiempo para comer en el restaurante del hotel, donde nuestra cámara logró captarlo. Varias horas después, Maite, Christian y Dulce María, partieron con rumbo al estadio para realizar la prueba de sonido.

Un par de horas más tarde y en una camioneta para ella sola, Anahí también abandonó el hotel para ir a ensayar y ahí, aprovechó para saludar a medios y fanáticos.

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Pasada la medianoche, la rubia volvió al hotel y de nueva cuenta se tomó unos segundos para agradecer la presencia y cariño de sus seguidores. Esta noche, RBD se presentará en El Paso, Texas, el 27 de agosto en Houston, el 31 y 1 de septiembre en el Madison Square Garden de Nueva York, entre otras muchas ciudades, como parte de la primera etapa de su gira, que ya ha causado furor absoluto.

