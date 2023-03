Ibai Llanos revela la reacción de Piqué al escuchar Session 53 de Shakira.

La reciente ruptura entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué ha generado diversas controversias en los medios de comunicación. Desde rumores de infidelidad hasta disputas por la custodia de sus hijos, la separación ha sido objeto de especulación y debate.

El Niño Prodigio nos habla del futuro entre Shakira y Piqué.

En este contexto, el tema Sesión 53 de Shakira y Bizarrap también ha causado revuelo en todas partes, pero lo que nadie sabía era cómo reaccionó Gerard Piqué ante la ‘tiradera’ en contra de él y su nueva pareja, Clara Chía. Pero ahora, el influencer y socio del exfutbolista, Ibai Llanos, ¡lo revela todo! ¿Qué dirá el exdefensa del Barcelona ante esta bomba explosiva?

¿Cómo reaccionó Piqué?

Durante una entrevista en el canal de YouTube de ‘El Escorpión Dorado', el recién nombrado “streamer del año” expresó su admiración por la colaboración entre Shakira y Bizarrap, conocida como Session 53. “Es increíble. Sí, (le encantó) muchísimo”, manifestó.

Posteriormente, el ”Escorpión Dorado” le preguntó sobre la reacción del exjugador del Barcelona, quien fue criticado en la canción junto con su nueva novia, la modelo Clara Chía. Sin embargo, el streamer respondió entre risas que el exjugador no le había dicho nada sobre la canción porque sabía que era un éxito y que a él le gustaba mucho. “No me dijo nada porque sabe que es un temazo. Está muy bien, a mí me gusta mucho”, apuntó.

La Session 53 ha alcanzado más de 400 millones de reproducciones en menos de dos meses desde su lanzamiento, además de contar con 10 millones de “me gusta”. Es importante mencionar que la canción ha generado opiniones encontradas entre los usuarios de internet: algunos apoyan a Shakira, mientras que otros creen que debería dejar atrás el tema de su ex.