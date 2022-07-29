Difunden FOTO de presunta cabeza de un perro en taquería de la CDMX.

Las redes sociales se han convertido en el principal medio de difusión de información y en los últimos días se hizo viral una fotografía tomada al interior de una taquería de la CDMX, donde se alcanza a ver lo que pareciera ser la cabeza de un perro encima del tradicional tronco que utilizan como base para cortar la carne.

Vuela alto, Fernando del Solar. | Capítulo del 01 de julio de 2022 | Al Extremo

El hecho causó polémica debido a la dudosa procedencia de la carne que se vende en dicho establecimiento. De acuerdo con el usuario, la imagen fue obtenida al interior de una taquería muy conocida a la que acudió y donde venden tacos de res a 3 por 5 pesos.

Al término de su consumo, al usuario le llamó la atención la singular cabeza que se encontraba sobre el tronco de madera, pues tenía más parecido a la de un perro y no a la de res, pues traía nariz y hocico, por lo que decidió tomarle una fotografía.

No obstante, el usuario que viralizó la imagen se reservó el nombre y ubicación de la taquería donde fue tomada la fotografía que de inmediato se hizo viral.

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¿Tacos de perro en la CDMX? En la capital del país ya han sido descubiertos algunos establecimientos callejeros donde “dan gato por liebre” y venden carne de perro en lugar de res, como fue el caso de una taquería ubicada en la zona de Indios Verdes.

El Estado de México no ha sido la excepción, el pasado 27 de abril un juez vinculó a proceso a Jorge y Julio César, presuntos carniceros que fueron acusados por sus vecinos de matar perros para vender su carne a diferentes taquerías.

Los vecinos de la colonia Mariano Escobedo, en Tultitlán, Estado de México, denunciaron un olor fétido que emanaba del domicilio de los dos sujetos, por lo que elementos de seguridad acudieron al lugar para investigar y encontraron una gran cantidad de perros, huesos de animales y ácido muriático.