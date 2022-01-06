Niña se disfraza de la reina Isabel y el resultado sorprende a la monarca.

Muchos saben que es casi imposible hablar con la reina Isabel II de Inglaterra, pues su seguridad la tiene muy bien respaldada y protegida.

Sin embargo, hace poco se hizo viral la reacción de la monarca, debido a que una niña decidió disfrazarse de ella en el pasado Halloween.

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Este caso se viralizó en las redes sociales, pues la hija de Katelyn Sutherland decidió disfrazarse como parte de la realeza y hasta la fecha sigue dando de qué hablar.

El gran disfraz inspirado en la reina Isabel

La niña se vistió con un abrigo y sombrero de tono pastel, una peluca blanca y hasta se puso un collar de perlas. Para guardar este épico momento, la madre de la pequeña decidió fotografiarla con dos perritos de raza corgi, animales de compañía de la reina Isabel.

"La mayor inspiración para el atuendo fue el hecho de que nuestros perros son los mejores amigos de nuestra hija. Mientras caminábamos en Halloween recibimos muchos, muchos elogios, pero mis reacciones favoritas fueron cuando la gente se inclinó ante ella, incluso hicieron el saludo real y decían: ¡Su Majestad!", expresó Katelyn Sutherland en sus redes sociales.

La sorprendente reacción de la reina Isabel

Sin embargo, este momento no quedó ahí, pues la madre envió la imagen de su hija a la reina Isabel, desde Ohio, Estados Unidos, de donde es la familia.

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Para sorpresa de todos, la monarca respondió ante esta situación, pues la familia fue sorprendida con una carta desde el castillo de Windsor, la residencia de la reina Isabel.

"La reina desea que le escriba y le agradezca la fotografía que cuidadosamente envió. Su Majestad pensó que era amable de su parte escribirle. La reina se alegró al ver la fotografía de su hija con su espléndido atuendo. Su Majestad espera que todos tengan una muy feliz Navidad; les adjunto un poco de información sobre las mascotas reales que a Jalayne le gustaría tener", señala la carta.