Las relaciones escandalosas y fallidas que ha tenido Alejandra Guzmán

En una entrega más de la sorprendente entrevista que Pati Chapoy le hizo a Alejandra Guzmán, la cantante reveló algunos detalles de su vida amorosa y privada, la cual ha disminuido en los últimos años.

No, ya no. Fíjate que yo ya no…, me levanto y ya nada más me pongo guapa, pero ya no, desde que me dio la menopausia que fue hace como 10 años, ya no es igual. No me interesa, a veces digo ‘bueno si llega alguien, que sea alguien para bien’, pero no me hace falta, el último me salió peor que los demás…

Te puede interesar: Valentina y Emiliano Fernández nos contaron todo de su debut musical

Yo, estoy consciente de que no quiero sentir dolor, por ejemplo de abandono, que es cuando siempre recaigo, cuando alguien me abandona. Entonces, el separarme de Pablo, fue muy doloroso, cuando me enteré que ya estaba embarazada Beatriz, entonces yo quería recuperar mi familia…

Mauricio Robles, un novio, el otro día lo vi y lo saludé, pero también es muy fiestero, es encantador, pero es muy pachanguero. Con Farrel, pero me duró un mes y luego lo agarraron con drogas, entonces me veían como si yo lo hubiera mandado, yo que lo voy a mandar…, aparte su papá es millonario y el otro ahí en el bote…

¿Cómo fue el aborto de Alejandra Guzmán?

Dentro de las revelaciones que hizo Alejandra Guzmán, la cantante recordó el aborto que sufrió hace unos años.

Sí y lo perdí, pero lo perdí al mes, apenas lo estaba yo deseando y sí me enteré y le dije a la mamá de Gerardo y todo, pero amanecí con sangre y fui al hospital, pero yo me di cuenta que él no me amaba realmente…

También te puede interesar:

¿Qué contacto ha tenido con Luis Miguel?

Alejandra Guzmán reveló que le mandó un mensaje a Luis Miguel, todo con la finalidad de que pueda volver a cantar sin medicamentos.

También te puede interesar: Anel Noreña está buscando una reconciliación con su hija Marysol Sosa.