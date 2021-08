Remmy Valenzuela rompe el silencio tras escándalo: “Se salió de control”.

Remmy Valenzuela rompió el silencio sobre la polémica familiar que se suscitó con su primo Carlos Buelna y su novia Katy, quienes fueron presuntamente golpeados por el cantante de música regional mexicana.

Primo de Remmy Valenzuela nos habla de la agresión que sufrió.

Fue en el programa Despierta América, donde Remmy expresó que las cosas se salieron de control y su intención nunca fue armar una polémica familiar.

“Todas las familias tienen problemas, nomas que esta vez se me salió de control. Han pasado cosas, pero no lo que la gente dice, bueno lo que los medios dicen, no lo que se especula, pido ahí un poquito de respeto al público por favor, que son cosas familiares”, expresó el intérprete de Mi Princesa.

El artista, de 30 años, confesó que pronto daría más detalles de lo sucedido, además exigió respeto para su vida personal.

“Se especulan cosas, no todo es verdad, hay cosas que yo tengo mis dudas también de las cosas que han pasado o de las que han dicho”, subrayó.

“Yo no me meto con la familia de nadie, así sean mis fans o artísticamente, entonces pido el mismo respeto, que respeten mi familia, mis cosas familiares”, continúo el cantante de banda.

Remmy Valenzuela confesó por qué se escondió del ojo público

Remmy Valenzuela negó haber huido de la justicia, después de que Carlos Buelna y Katy revelaron sus golpes por parte del artista.

Fue a principios de junio de este mismo año, cuando Carlos Buelna expresó que fue amarrado con una extensión y golpeado brutalmente junto a su novia Katy.

Remmy Valenzuela negó estar prófugo de la justicia y confesó que solo desapareció para arreglar sus problemas en tranquilidad.

Yo me esperé tanto tiempo por mi tranquilidad, por la tranquilidad de mi familia, por la tranquilidad de mi gente, o sea, vamos dándole calma a la cosa, a todo el rollo

No fue por ocultarme, sino por dar tranquilidad, ver qué está pasando, darle tiempo al tiempo

Por último, Remmy Valenzuela pidió respeto a todos aquellos que se entrometen en su vida personal.

Todos tenemos errores, todos tenemos una vida y mi vida privada es mi vida privada y se los pido por favor, no quiero más cosas sobre eso

