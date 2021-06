Surgen detalles inéditos sobre el caso de violencia de Remmy Valenzuela.

El nombre de Remmy Valenzuela se volvió tendencia entre millones de personas, pues se dio a conocer que golpeó a su primo Carlos Buelna y a su novia.

Primo de Remmy Valenzuela nos habla de la agresión que sufrió.

Carlos Buelna rompió el silencio en exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría y contó detalles nunca antes revelados.

Y es que el joven contó que Remmy Valenzuela lo amarró con una extensión y comenzó a golpearlo brutalmente.

“Entra él, junto con otro trabajador en un auto y cuando llegan, me hacen señas con las manos para que yo me bajara. Me empezó a regañar y me dijo que era la última vez que abría el portón desde el balcón”, expresó para VLA.

“En ese momento, noté que ya estaba irritable o enojado, supongo que se metió a mi cuarto y miró a mi novia. Escuché el grito de mi novia y en eso, yo me arranqué corriendo hacia mi cuarto”, expresó Carlos sobre las agresiones físicas del cantante a su novia.

Las cosas se pusieron mucho peor, ya que el cantante sinaloense amarró a su primo y novia con una extensión.

“No alcancé a subir las escaleras, cuando voy mirando que viene jalando a mi novia del cabello, golpeándola contra el barandal y golpeándola contra la pared. En eso, yo me le fui encima a intentar separarlos para que la dejara en paz”, confesó.

Me amarró con lo primero que encontró, que fue una extensión. Nos separó. A mí novia la tenía en una parte y a mí en otra parte. A mi novia la empezó a amarrar con alambres, le quitó su teléfono, su bolsa y la empezó a golpear con un cable en la espalda. También le puso el cable en el cuello y la intentó ahorcar

Carlos Buelna negó que Remmy Valenzuela llegó al rancho en estado alcohólico

Aunque muchas personas especularon que los actos de violencia de Remmy Valenzuela producto del alcohol, Carlos Buelna aseguró todo lo contrario.

Es lo peor del caso, que yo no lo miré en estado intoxicado, alcoholizado ni drogado

Patricia Buelna, mamá de Carlos y tía de Remmy, también expresó miedo tras actuar conforme a la ley.

“Tenemos mucho miedo de llegar a las últimas consecuencias, pero aún así voy a seguir, aunque me llevé la vida. Lo más seguro es que me mande a matar a mí o a mis hijos, pero yo voy a seguir adelante porque tiene que haber justicia”, concluyó en exclusiva para VLA.

