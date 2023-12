Revelan la causa de muerte de Cristina Pacheco

El mundo del espectáculo y de la literatura mexicana sigue sin asimilar el lamentable deceso de la periodista y escritora Cristina Pacheco, quien partió ayer de este mundo a los 82 años de edad.

La comunicadora mexicana anunció su retiro de la televisión el pasado 1 de diciembre; sin embargo, no reveló los motivos, únicamente dio a conocer que era por fuertes motivos: “Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero, es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones, tengo que suspender al menos momentáneamente estas conversaciones, han sido ricas, divertidas, inesperadas…”.

¿Quién fue Cristina Pacheco?

Cristina Romo Hernández nació el 13 de septiembre de 1941 en Guanajuato. Años después adoptó el apellido de su esposo, el célebre escritor José Emilio Pacheco, autor de obras como “Las Batallas en el Desierto”, “Morirás lejos”, “El principio del placer”, “El silencio de la Luna”, entre muchas otras.

Cristina Pacheco estudió letras españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), trabajó en diversas revistas y periódicos, así como en programas radiofónicos y se volvió emblema de una famosa televisora mexicana.

¿De qué murió Cristina Pacheco? Aunque las causas de su muerte eran desconocidas, su hija Laura Emilia reveló durante el velorio que su madre murió a causa del cáncer y señaló que dicha enfermedad le fue diagnosticada hace apenas un mes.

Así mismo, mencionó que la enfermedad fue “letal” porque su madre decidió quedarse frente a las cámaras hasta su último momento, por lo que el trabajo la consumió: “Creo que ella prefirió trabajar hasta el final y pagar el precio, y el precio fue que le detectaron la enfermedad hace menos de un mes y fue letal. (Fue) Cáncer”.

Por último, la hija de Cristina Pacheco recalcó la labor de su madre, quien siempre se dedicó a su público y trabajó con felicidad, por ello, pidió que la recuerden como una periodista entregada.

“Siempre hizo su trabajo feliz, nunca lo hizo de mala gana, nunca le pesó, al contrario, los días que no había trabajo, no le gustaban”, finalizó.