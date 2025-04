Revelan que el fantasma de Silvia Pinal se ha aparecido: “no nos espante”

Han pasado algunos meses desde que se confirmó la lamentable muerte de Doña Silvia Pinal y las curiosidades al respecto de su fallecimiento no cesan. La primera actriz, y una de las mujeres más importantes del mundo del espectáculo en México, recientemente se le habría aparecido a una de sus personas más cercanas en vida. Esto es lo que sabemos al respecto.

Con 93 años de edad, Silvia Pinal dejó este mundo el pasado 28 de noviembre debido a complicaciones de salud derivadas de su avanzada edad. Tal situación trajo consigo un sinfín de tristeza en el medio del entretenimiento en México y, por consiguiente, entre sus familiares y amigos más cercanos, entre los que destacan nombres tales como Efigenia Ramos e Iván Cochegrus.

¿Fantasma de Silvia Pinal se apareció?

Fue precisamente en un encuentro con los medios de comunicación que Iván Cochegrus aseguró que, durante el pasado 28 de marzo, tanto él como Efigenia Ramos fueron espantados por el fantasma de Silvia Pinal. Iván relata que ambos fueron a visitarla al panteón, esto en forma de recordarla a cuatro meses de que la primera actriz perdiera la vida con más de nueve décadas de existencia.

Fue precisamente aquí en donde ambos habrían escuchado un fuerte golpe dentro de la cripta, por lo que Iván le pidió a Efigenia que no se espantara pese a lo delicada de la situación: “Pues sí fue una señal no sé, pero yo le dije: ‘señora, no nos espante’. Pero yo sé que fue ella, porque fue muy notoria y abajo de la cripta donde está su papá, Viridiana, donde está toda su familia”.

¿Iván y Efigenia se fueron del panteón tras esto?

Si bien esta situación pudo haberlos llenado de miedo, ambos decidieron mantenerse en el sitio y, un poco más calmados, comenzaron a llenar su tumba de flores para, posteriormente, rezar y permanecer a su lado durante unos minutos: “Lo importante es no dejar de ir a verla porque yo la sigo sintiendo cada día y cada noche, y cada momento como ahorita que voy a estrenar teatro”, sentenció.