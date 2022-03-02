Ricky Martín no se ha puesto de acuerdo con su pareja para su gran boda.

En una charla exclusiva para Ventaneando, Ricky Martín reveló a nuestra querida Pati Chapoy qué ha pasado con sus planes de boda con su pareja.

Mira, lo que pasa es que nosotros nunca peleamos, pero cuando peleamos es cuando hablamos de la boda porque él quería una boda grande y yo quería una boda un poquito más íntima y después quería la boda más íntima y yo dije: ‘No, vamos a hacerlo en grande’, entonces siempre viene ese conflicto, que no son conflictos

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Nos ponemos nerviosos cuando hablamos de estas producciones grandes de boda, pero es que fue tan íntimo, lo hicimos porque nos miramos cuando vimos que sus padres estaban con nosotros, habían viajado a visitarnos, mis padres estaban con nosotros; nos miramos y dijimos: ‘Lo hacemos ahora, vamos a buscar el juez’, y así fue mi boda, muy íntima, no habían 15 personas. Y luego vendrá la boda para los amigos y ya te dejaremos saber, pero vamos a esperar un poquito más

Ricky Martín reveló la forma en que se enamoró

El cantante reveló la forma en que se enamoró de su actual pareja, el pintor de origen sirio que le robó el corazón.

Nos conocimos en las redes sociales, nos conocimos en Instagram, yo colecciono arte de artistas conceptuales, y obviamente por el algoritmo me llega su arte y dije: ‘Qué bonita arte, ¿Quién es el pintor?’ Y luego veo al pintor y digo: ‘Ah que bonito pintor’, me comuniqué y le dije: ‘Me gusta mucho tu arte’ y estuvimos hablando, a través de las redes sociales, no por teléfono, de una manera muy platónica por 6 meses y según nosotros resolvimos el mundo con nuestras conversaciones y luego pasan 6 meses… el resto es historia

Ricky Martín habló sobre su gran secreto para poder mantener la hermosa relación que tiene desde hace varios años con él y la relación que tiene con sus hijos con las giras.

Con mucha honestidad y mucha transparencia, hablamos y hablamos de la vida, de todo y somos dos hombres que somos fuertes y amorosos, respetuosos y enamoradizos. Nos enamoramos todos los días y nos acostamos abrazados todos los días

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