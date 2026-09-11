Dile adiós al gimnasio: esta es la nueva forma de entrenar que es tendencia en 2026

Dile adiós al gimnasio: entrenar al aire libre es una de las formas de actividad física que gana presencia en 2026. Las propuestas van desde caminar y correr hasta circuitos de fuerza, entrenamiento funcional, ciclismo o sesiones grupales en parques.

Jorge Ortín, décimo noveno eliminado de Survivor, revela detalles.

La idea no consiste en abandonar el ejercicio estructurado, sino en trasladarlo a espacios abiertos para aprovechar distintos entornos y hacer que la actividad física resulte más accesible y variada. Esta tendencia también responde a una búsqueda de bienestar que va más allá del entrenamiento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad intensa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana.

¿Por qué entrenar al aire libre se convirtió en una tendencia en 2026?

El auge del entrenamiento al aire libre está relacionado con la posibilidad de incorporar actividad física a espacios cotidianos sin depender necesariamente de un gimnasio. Una caminata rápida por un parque, una sesión de ejercicios con el peso corporal o una salida en bicicleta pueden formar parte de una rutina saludable.

El American College of Sports Medicine (ACSM) considera la actividad física al aire libre una alternativa válida para alcanzar los niveles recomendados de movimiento. Estas son las modalidades que pueden practicarse fuera de un gimnasio:



Caminata y marcha rápida: una opción de bajo impacto que puede adaptarse fácilmente al nivel de cada persona.

una opción de bajo impacto que puede adaptarse fácilmente al nivel de cada persona. Running: correr en parques, pistas o senderos permite trabajar la resistencia cardiovascular, siempre con calzado adecuado y una progresión acorde con la condición física.

correr en parques, pistas o senderos permite trabajar la resistencia cardiovascular, siempre con calzado adecuado y una progresión acorde con la condición física. Entrenamiento funcional: sentadillas, zancadas, flexiones y otros movimientos con el propio peso pueden organizarse en circuitos.

sentadillas, zancadas, flexiones y otros movimientos con el propio peso pueden organizarse en circuitos. Ciclismo: permite entrenar la resistencia mientras se recorre un entorno exterior.

permite entrenar la resistencia mientras se recorre un entorno exterior. Yoga y movilidad: parques y espacios tranquilos pueden convertirse en escenarios para sesiones de flexibilidad, equilibrio y movilidad.

parques y espacios tranquilos pueden convertirse en escenarios para sesiones de flexibilidad, equilibrio y movilidad. Entrenamientos grupales: las clases en plazas o parques suman un componente social que puede ayudar a mantener la constancia.

La actividad física en espacios verdes también ha despertado interés entre investigadores del bienestar. Una revisión publicada en Environmental Science & Technology encontró asociaciones entre el ejercicio realizado en entornos naturales y mejoras en algunos indicadores de bienestar mental.

¿Cómo empezar a entrenar al aire libre de forma segura?

Los profesionales de la educación física suelen recomendar aumentar la intensidad y la duración de manera progresiva. Una rutina sencilla puede comenzar con 5 a 10 minutos de caminata para entrar en calor, continuar con ejercicios básicos de fuerza y finalizar con algunos minutos de movimiento suave.

También es importante considerar las condiciones del entorno:



Elegir horarios adecuados: en días calurosos conviene evitar las horas de mayor temperatura y buscar momentos con condiciones más favorables.

en días calurosos conviene evitar las horas de mayor temperatura y buscar momentos con condiciones más favorables. Protegerse del sol: utilizar ropa apropiada, gorra o sombrero y protector solar ayuda a reducir la exposición a la radiación ultravioleta.

utilizar ropa apropiada, gorra o sombrero y protector solar ayuda a reducir la exposición a la radiación ultravioleta. Hidratarse: llevar agua es especialmente importante cuando la sesión es prolongada o se realiza con temperaturas elevadas.

llevar agua es especialmente importante cuando la sesión es prolongada o se realiza con temperaturas elevadas. Revisar el terreno: antes de correr o hacer ejercicios dinámicos, conviene comprobar que el suelo sea estable y esté libre de obstáculos.

antes de correr o hacer ejercicios dinámicos, conviene comprobar que el suelo sea estable y esté libre de obstáculos. Adaptar la rutina: personas con lesiones, enfermedades cardiovasculares, problemas articulares u otras condiciones de salud deberían consultar con un profesional antes de iniciar un programa de ejercicio.

La tendencia de 2026, por lo tanto, no significa que el gimnasio haya dejado de ser una opción útil. El verdadero cambio está en ampliar los lugares donde puede realizarse actividad física, haciendo que parques, plazas y otros espacios abiertos formen parte de una rutina de movimiento sostenible y compatible con distintos estilos de vida.