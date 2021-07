Ricky Martin pide a sus seguidores que se vacunen y no sean "egocentristas".

Luego de que muchas personas se han proclamado en contra de la vacuna contra el COVID-19, Ricky Martin dio su opinión al respecto.

Luego de más de un año de pandemia, y de que mucha gente se ha estado proclamando contra la vacuna, Ricky Martin pidio a sus seguidores que se olviden de “videos conspirativos” y se vacunen. Te contamos los detalles.

Te puede interesar: Alejandro Fernández como nunca lo habías visto, platicó todo sobre su vida.

Ricky Martin pide a sus seguidores que se vacunen.

Ricky Martin envió un mensaje contundente a todos sus seguidores de redes sociales, pues está cansado de las personas antivacunas que están desinformando a varios más...

Fue a través de su cuenta de Instagram, que el cantante decidió hablar al respecto. “Me vacuné porque no podía vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, mi comunidad. No seas tan egocentrista olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA”, dijo Ricky.

De igual forma, dijo que la mayoría de los argumentos utilizados por las personas en contra de las vacunas no son sostenibles, como “No es tu problema”, el cual debatió con: “Sí es mi problema”, porque las personas no vacunadas pueden infectar a muchos más, afectar a terceros.

Durante toda la pandemia, Ricky Martin ha sido de los artistas que más ha apoyado y esperado la vacuna, ¡así que pide a sus seguidores que no desinformen y por ellos mismos, sus familias, amigos y comunidad, se vacunen!

Te puede interesar: Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, fue hospitalizada de emergencia.