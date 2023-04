El polémico mensaje de Roberto Palazuelos tras la muerte de Andrés García.

El mundo del espectáculo está de luto después de que la tarde de ayer se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Andrés García, de 81 años, luego de presentar complicaciones de salud.

Andrés García volvió a ser internado. Tenemos detalles al respecto.

La noticia fue dada a conocer por su esposa Margarita Portillo, quien escribió un pequeño comunicado en la cuenta de Instagram del actor: “Con un dolor que no sabía que podría sentirse en el alma, quiero informar al público que siempre siguió y amó a mi esposo, a la familia y amigos, así como a los medios de comunicación, que mi esposo, Andrés García, el amor de mis amores, está descansando al lado de nuestro señor Jesús”.

Así mismo, mencionó que siempre estuvo a su lado: “Permanecí a su lado cuidándolo y queriéndolo hasta su último suspiro. Se fue en paz y de una manera que le agradezco a Dios”. Por último, agregó que el cuerpo del actor será velado en su casa de Acapulco.

Te puede interesar: Karely Ruiz despide a Andrés García y recuerda su emotivo encuentro.

¿Qué dijo Roberto Palazuelos tras la muerte de Andrés García?

Roberto Palazuelos, uno de los amigos más cercanos al finado actor, lamentó la muerte de Andrés García y el hecho de no haberse despedido de él debido a su distanciamiento: “Una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor, alguien a quien quise como un padre, estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería”, publicó en su cuenta de Instagram.

También te puede interesar: Muere a los 81 años el actor Andrés García.

“Desgraciadamente gente ambiciosa que solo quieren sus bienes lo alejaron de mí y de sus hijos, siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar, él fue mi gran amigo y como un padre para mí, fue toda una vida llena de historias y risas”, agregó.

Siempre te quedarás en mi corazón querido Andrés ❤️ pic.twitter.com/stwnL8K6xU — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) April 5, 2023

¿Cómo recordó a Andrés García?

El ‘Diamante Negro’ recordó a través de sus historias de Instagram la última vez que se reunió con Andrés García y compartió un video que acompañó con el siguiente mensaje: “Este fue nuestro último día juntos antes de que gente mala lo envenenara con odio en contra de sus verdaderos amores, llenándolo de pastillas”.

Te puede interesar: FOTOS | ÚLTIMO MOMENTO: Fallece Andrés García a los 81 años de edad.

¿Por qué se distanciaron Andrés García y Roberto Palazuelos? Durante años, Roberto Palazuelos y Andrés García se pelearon por diferentes razones, una de las más recordadas fue cuando el finado actor pensó que el ‘Diamante Negro’ se quería colgar de su fama.

Esto surgió a partir de que Andrés García incluyó a Palazuelos en su testamento. Cabe mencionar que Roberto aseguró que se sentía orgulloso de ser uno de sus máximos herederos, pero aseveró que no exigiría ningún bien de su amigo tras su muerte.

Cuando sus diferencias se habían terminado, estuvieron viéndose y conviviendo en paz, pero en julio de 2022 Andrés acusó a Roberto de haber amenazado a su hijastro, Andrés Portillo, incluso lo retó a enfrentarse a balazos.