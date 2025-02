Romina Marcos recibe propuesta de matrimonio de su novia

Hace algunas semanas Romina Marcos , la hija de Niurka Marcos, sorprendió a propios y a extraños al compartir públicamente su relación con Laura Salazar, quien es médica y activista social dedicada a la creación de contenidos.

A través de sus redes sociales, Romina Marcos compartió tremenda noticia. Posteriormente, publicó su primera foto con su actual novia, la cual acompañó con el mensaje “con mi amor”.

En una de las fotografías se ve a la también activista sosteniendo por la cintura a la hija de Niurka mientras ella coloca su mano sobre la de su pareja. Pero eso no fue todo, pues compartió otra imagen en donde Laura le dio un beso en el cuello.

¿Cómo nació el romance entre Romina Marcos y Laura Salazar?

Antes de que Romina Marcos compartiera sus primeras fotos con su actual pareja, la hija de Niurka insinuó en TikTok su interés por Laura, incluso describió a su ahora pareja como: “Está tatuada y es doctora”.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Como era de esperarse, su noviazgo generó todo tipo de reacciones en redes sociales, como: “Que bien que Romi sea feliz y como su mamá es de lo más liberal, nada de que preocuparse”. “Que onda con lo bonito que es ver a Romi ya enamorada, no importa si es mujer u hombre”. “Que padre que todo lo que pasó en el pasado ya se está arreglando y acomodando para ella”. “A unos no les gusta cómo se ve la pareja, pero lo que creo que es mientras Romina sea feliz que el mundo gire y no importe si hasta a Niurka le gusta o no”.

¿Romina Marcos recibió propuesta de matrimonio? Tremenda sorpresa que se llevó Romina Marcos, pues su novia le preparó una grata noticia, la cual coronó con una propuesta muy especial, pues le pidió matrimonio.

La exparticipante de MasterChef Celebrity se mostró sumamente sorprendida por la propuesta y, como era de esperarse, dijo que “sí” y sellaron su compromiso con un romántico beso. El momento quedó grabado en redes sociales.