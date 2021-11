FOTOS | Salma Hayek por fin tendrá su estrella en el Paseo de la Fama.

Luego de tantos años de trabajo duro, la actriz mexicana, Salma Hayek, por fin será reconocida en el Paseo de la Fama. Te contamos...

Nuestra querida Salma Hayek está considerada como una de las actrices latinas más importantes del cine, ¡y está en su mejor momento! Pues recientemente se convirtió en una superheroína del universo de Marvel para la cinta “Eternals”, ¡y también es parte del elenco de la nueva película protagonizada por Lady Gaga, Adam Driver y Jared Leto, “House of Gucci”! ¿Cómo será reconocida? Te contamos los detalles, sigue leyendo y checa todas sus fotos AQUÍ .

Salma Hayek será reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama.

El pasado 17 de junio la actriz veracruzana fue notificada sobre la obtención de su estrella en el Paseo de la Fama, lo anunció muy feliz a través de su cuenta oficial de Instagram con una foto de su juventud. Salma agradeció el apoyo recibido por sus fans para llegar a este logro. “Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”, dijo la mexicana.

Obtener una estrella en este paseo no es nada fácil. La Cámara de Comercio de Hollywood, encargada de las estrellas del paseo, recibe cada año cientos de solicitudes de artistas para obtener una estrella, aunque también pueden ser nominados por un fan o patrocinador. ¡Y solo 25 de las celebridades son tomadas en cuenta por el Comité de Selección del Paseo de la Fama! Sin duda es un logro increíble para Salma.

¿Cuándo se hará la develación de la estrella de Salma Hayek?

Según comunicó la Cámara de Comercio de Hollywood el viernes pasado, Salma tendrá que acudir al paseo para develar su propia presea por su trayectoria en el cine mexicano como en el estadounidense este 19 de noviembre.

Además, la agencia EFE informó que la acompañará el actor Adam Sandler, con quien trabajó en “Son como niños” y “Son como niños 2" e hicieron una gran amistad. También está invitada la cineasta china Chloé Zhao, con quien recientemente trabajó en la última película de Marvel, Eternals, y es ganadora del Óscar por la mejor dirección y mejor película con “Nomadland” en 2020.

¡Esperamos con ansias este momento que es muy importante para la actriz y para todos los mexicanos y latinos!

