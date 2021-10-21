Salvador Cabañas reaparece 11 años después de su tragedia.

Reaparece Salvador Cabañas 12 años después del balazo.

En enero de 2010, Salvador Cabañas fue baleado al interior de un baño del Bar Bar, en la Ciudad de México, por José Jorge Balderas Garza, alias JJ, quien era testaferro del narcotraficante apodado La Barbie.

Milagrosamente, el futbolista logró salvar su vida; sin embargo la bala quedó alojada en su cabeza y con ella vive desde hace casi 12 años.

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El exfutbolista del América reapareció este martes en Morelos para apadrinar la apertura de una clínica y ahí reveló si perdonó a su agresor.

Si encuentro al señor de frente le voy a decir que lo perdono, no tengo ningún problema, por algo estoy con vida. Siempre le voy a agradecer al ser supremo y a toda la gente que estuvo conmigo

Salvador Cabañas reveló la realidad de lo que sucedió el día que cambió su vida para siempre.

No, la realidad fue que en ese partido yo había marcado dos o tres goles y había perdido el equipo, él había supuestamente apostado en contra de nosotros y por eso, fue lo que pasó

La posibilidad de una película

En algún momento va a salir todo eso, ahora estamos viendo qué hacer; posiblemente salga una película, estamos conversando

El exfutbolista aclaró un poco su estado financiero, lo que terminó con los rumores que han circulado en algunas notas.

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