Yoseline “N” podría convertirse en maestra de yoga en prisión.

Revelan cómo pasa Yosstop sus días en prisión preventiva.

A un mes de haber sido detenida, ¿cómo pasa Yoseline “N”, mejor conocida como YosStop, sus días en prisión preventiva? ¿Es verdad qué convive con mujeres sentenciadas al interior del penal de Santa Martha Acatitla y que incluso comparte celda con la hija de Regina Torné, Regina del Pilar Campos, quien purga condena de 35 años por homicidio?

La versión circuló hace unos días, pero hoy es desmentida por Saskia Niño de Rivera, líder de Reinserta, organización sin fines de lucro que busca romper los círculos de delincuencia trabajando con el sistema penitencial.

YosStop está en un área restringida, es una área que se tiene separada de Santa Martha Acatitla para personas que aún están en proceso, incluso en un área un tanto más restringida que tiene ver con casos muy mediáticos o sonados que llegan a prisión

Por poner un ejemplo, la mujer que está acusada del asesinato de la niña Frida, son casos complicados y que suelen tener un poco más de supervisión; sin embargo, también cumplen dentro de la ley que deben estar separadas de quienes ya están sentenciadas. Juana Barraza, por ejemplo, es una mujer que anda por todo el penal ya como una mujer sentenciada. Entonces, todavía YosStop no está ahí

La joven asegura que la youtuber mexicana no goza de ningún tipo de privilegio o trato especial.

Ella está en una celda sola, separada, no porque tenga un tipo de privilegio, es por la capacidad que tiene en este momento el penal

Está haciendo yoga dentro de su celda, activación física y las personas que están en su pasillo, pues no son constantes

Saskia no habla de oídas, pues ha tenido contacto con Yoseline “N” vía telefónica, así como con sus abogados y hasta con su novio. Además de que muy pronto podría visitarla en la cárcel.

He estado hablando con ella por teléfono, tengo contacto directo con el novio de Yoseline y ella me llama desde el reclusorio

Y esta fue la forma en que se dio su acercamiento.

Yo a Yoseline no la conocía, de hecho, no la seguía ni mucho menos. No consumo el material que ella hacía, pero los abogados de Yoseline, uno de ellos es patrono de ‘Reinserta’ y me pidieron este acercamiento. Ella está optimista, está muy bien, confía en que esto se va a solucionar

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Yoseline "N" ya ha encontrado áreas de oportunidad en prisión

Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, una asociación sin fines de lucro dedicada justamente a la reinserción de la sociedad de personas que han estado en la cárcel, revela que en caso de que Yoseline “N”, mejor conocida como YosStop, sea juzgada y hayada culpable del delito de pornografía infantil en agravio de Ainara Suárez, podría salir libre anticipadamente si demuestra buena conducta al interior de la prisión.

De hecho, Saskia, quien ha tenido contacto con la influencer, adelanta que esta ya ha encontrado áreas de oportunidad al interior de la cárcel en las cuales podría ocuparse. Además, de que podría convertirse en colaboradora de Reinserta.

Habría que ver la sentencia que determina el juez. Lo que si te puedo decir es que si la llegan a sentenciar, ella tiene derecho a salir con un beneficio si demuestra buena conducta

Algo que hablé con ella es que pueda estar como colaboradora de ‘Reinserta’ dentro de la cárcel. Yoseline es maestra de yoga, entonces podría ser eso, y podemos darle una certificación para que compruebe con los jueces que sí está haciendo sus labores. Ella se ha dado cuenta que hay muchas áreas de oportunidad y colaborar con otras mujeres que están privadas de su libertad. Es una mujer que nunca se imaginó estar en prisión

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