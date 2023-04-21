Sandra Echeverría explotó contra equipo de TV Azteca. ¿Qué sucedió?

Que hue... los medios que en lugar de hablar sobre lo que uno promociona, decide irse a buscar la nota amarillista, en una búsqueda desesperada de rating #tvazteca

Con este mensaje en redes sociales, Sandra Echeverría se quejó del trato que dice haber recibido por parte de Jorge Patiño, reportero del estudio de espectáculos. Luego de una entrevista, en la que para empezar y contrario a lo que ella expresa, habló con toda holgura del estreno de su nuevo tema musical.

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Este nuevo sencillo se llama ‘Mi culpa’, es un tema que me mandó José Luis Roma, que obviamente es uno de los mejores compositores de estos tiempos, tanto yo como mi equipo, todos nos volvimos locos y bueno, ya a partir de mañana jueves estará el videoclip en YouTube a las 8 de la noche y el 21 ya estará en plataformas digitales

Y todo iba bien, incluso a la hora de preguntarle sobre la separación de Leonardo de Lozanne, padre de su hijo, un hecho que ella misma destapó en diciembre pasado.

Oye, hablando de esta parte del boom que hay de canciones mujeres de despecho, de amor y desamor, esta frase que ya se hizo súper famosa ‘que las mujeres facturan’, aprovechándose de sus problemas, a ti te gustaría sacar una canción contando tu historia

No, la verdad yo soy mucho más discreta, yo prefiero guardar mi historia para mí. Mira, la verdad es que no digo mucho, porque si se ponen a ver mi historial de canciones, pues en realidad, todas se podrían realmente quedar, todo el mariachi es despecho y desamor

¿Qué opinión tenía sobre las declaraciones de Karla Souza?

Y así, respondió al cuestionamiento si las recientes declaraciones de Karla Souza, contando que un reconocido cantante le confesó que engañaba a su esposa, aunque luego no soportó la idea de que ella también lo hiciera y terminó divorciándose, los involucraba a Leonardo de Lozanne y a ella.

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No sé, si supiste esto que Karla Souza, iba con un cantante famoso en un avión y que contó lo que había pasado con un matrimonio e inmediatamente pensaron que estaba hablando de ti, pero nunca se aclaró nada ¿Qué puedes opinar acerca de esto?

Pues no, no tengo la menor idea, así que no puedo opinar y, Leo estaba en México, no es como que estaba volando de aquí para allá. No es nuestra historia, pero bueno, ahora sí que siempre habrá chismes, no

Y todavía, contó algunos de sus planes futuros y agradeció la entrevista.

Viene más adelante una canción que escribí con Mario Dom, acabo de terminar una serie para Netflix que saldrá en octubre, ahorita empiezo una nueva serie, la próxima semana, así que vendrá mucha música y mucho trabajo de actuación, también. Muchas gracias, Jorge, a ti, igualmente

¿Cuál fue el motivo de su enojo?

Pero fue a la hora en que nuestra reportera, Alejandra Sánchez iba a iniciar su entrevista que, la cantante se quejó del desempeño de Jorge Patiño, dijo haberlo vetado e intentó condicionarnos para que solo le preguntáramos por su tema musical. Como no accedimos, este fue el resultado.

Es que tuvimos ahorita una muy mala experiencia con Jorge Patiño, nada más estaba buscando como la nota amarillista de mi relación, entonces te pido que no nos vayamos para allá aquí con Ventaneando, porque a mí me caen muy bien el equipo de Ventaneando y no quisiera, también tener que vetar el medio como lo acabo de hacer ahorita con Jorge Patiño

Pues siempre te hemos tratado con respeto, yo pregunto y tú me contestas, hermosa

Por eso te pido que, por favor no toquemos el tema de mi relación, va

Ok. Sandra muchas gracias, primero condicionaste luego ya hacemos la entrevista

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Pues es que siempre buscan la nota amarillista

No es nota amarillista, pero también al público le interesa, tanto obviamente saber de tus proyectos y cómo estás del corazón y cómo estás afrontando estas cosas, pero yo te entiendo

No te preocupes, si no hacemos otro día tu entrevista

Luego de esto, terminó posteando el mensaje que la retrata como nunca la habíamos conocido, ingrata y ofensiva.

