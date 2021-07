Sara Maldonado está a nada de estrenar cuerpazo.

La estrella de la pantalla chica reveló a sus seguidores que se ‘meterá cuchillo'; entérate de lo que se pondrá y se quitará.

La estrella de la pantalla chica, Sara Maldonado, sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales que su cuerpo sufrirá un cambio estético gracias a una cirugía estética.

“Estoy haciendo este en vivo como se los prometí porque les quería platicar un poquito sobre qué me voy a hacer. Espero que todos me manden buenas vibras para que me vaya super bien. Estoy contenta y tranquila porque estoy en manos de grandes doctores”, contó la actriz.

Maldonado, quien ha estado un tiempo desaparecida de los reflectores, también reveló que desde hace un tiempo tomó la decisión de someterse a una cirugía estética, así como de anunciar lo que se hará con el único fin de no provocar polémica ante su próximo cambio.

“A veces las redes sociales nos engañan con tantos filtros; mi cuerpo va a cambiar porque es una decisión que yo tomé y medité por mucho tiempo. Hace 20 años me hice una cirugía de busto y he decidido quitármelos (los implantes) no por nada grave”, sentenció.

Asimismo, señaló que sus implantes de busto ya cumplieron con el tiempo de vida y llegó el tiempo de cambiarlos; además, aprovechará esta operación para darse ‘una manita de gato’.

“Aprovechando y por recomendación de los doctores me voy a hacer una lipoescultura muy sencilla, digamos que me van a quitar esos gorditos… yo siempre he padecido de ese gordito en la espalda y por más que he hecho cosas no he logrado bajar y siempre he querido hacerlo”, señaló.

Maldonado contó que no le fue fácil tomar la decisión de operarse, en primera por lo que la sociedad fuera a pensar de ella y en segunda por el mensaje que dará a quienes la siguen, sin embargo, llegó a la conclusión de que no está haciendo nada malo: “Habrá un cambio de un antes o después. Me voy a meter cuchillo y después de ellos tendré que hacer mucho trabajo para mantenerme”.

“Estas hermosa, hazlo”. “Te admiro por tener el valor de platicarlo con tus fans. Espero que todo te salga bien y que te recuperes pronto”. “Por eso me encanta, Sara siempre es dulce y muy sencilla y está pendiente de sus fans hasta responder las preguntas eres admirable y diferente a muchas otras artistas”. “Confía en Dios, todo saldrá bien”. “Gracias por confiar en nosotros y contarnos lo que te harás”, fueron algunos mensajes que la actriz recibió tras su confesión.

La declaración de Sara Maldonado también sirve para que no se especule sobre su nueva figura y su nombre no se robe la portada de ninguna revista popular.

